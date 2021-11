Apple TV+ serie Swagger toont de eerste beelden en maakt indruk

Mocht je een liefhebber zijn van basketbal, dan is de kans groot dat je inmiddels al aan het genieten bent van het nieuwe seizoen van de NBA. En wanneer je dan ook nog een actief abonnement hebt van Apple TV+, dan kun je vanaf nu kijken naar een nieuwe serie in de vorm van Swagger.

Swagger is nu beschikbaar op Apple TV+. Althans, de eerste drie afleveringen zijn er. Daarna krijg je elke week nieuwe afleveringen. Mocht je willen weten waar de serie overgaat, dan zijn deze beelden zeer de moeite waard.

Swagger op Apple TV+

Swagger is een serie die gemaakt is in samenwerking met Kevin Durant. De speler van de Brooklyn Nets wordt gezien als één van de beste spelers die nu in de NBA actief is en is onlangs gekozen tot de 75 beste spelers ooit. In deze beelden zien we hem aan het woord, maar ook de producers van de serie in de vorm van Reggie Rock Bythewood en Brian Grazer spreken over de serie. De nieuwe Apple TV+ reeks gaat over jonge spelers die de droom hebben om ooit in de NBA te spelen. Maar tegelijkertijd gaat het ook over de culturele achtergrond van de Afro-Amerikaanse kinderen en de problemen waar ze mee te maken krijgen. Bekijk de trailer hieronder.

Zo zien we in de beelden hoe de spelers te maken krijgen met de politie en bevinden zich in het midden van de verschillende Black Lives Matters-protesten. Ook zien we hoe Covid zijn sporen nalaat op de wereld. Verder laten de producers weten dat hetgeen dat je op het veld ziet ook echt is. In sommige films en series zie je hoe de speler schiet en vervolgens hoe de bal in de basket belandt. Maar in Swagger op Apple TV+ zie je elk schot er echt in gaat of juist missen. Wat dat betreft hadden de makers de uitdaging dat ze basketballers moesten leren om te acteren. Dat werkt beter dan acteurs te laten basketballen.

Durant zijn verhaal

Voor Swagger heeft Kevin Durant dus vooral zijn eigen verhaal proberen te vertellen. Voordat hij op het punt kwam waar hij nu is, had hij verschillende uitdagingen om mee om te gaan. Een aantal van die ervaringen komen nu dus terug in deze Apple TV+ serie.