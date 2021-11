Hoe je met een tv van LG drie maanden gratis Apple TV+ kunt krijgen

Heb je de afgelopen jaren een LG-televisie gekocht? Dan hebben we goed nieuws voor je. Je kunt drie maanden Apple TV+ gratis krijgen.

Apple TV+ bestaat nu twee jaar. De dienst kwam misschien wat stroef op gang, maar inmiddels heeft Apple een flink aantal nieuwe series en films toegevoegd. Wil je kijken wat de dienst precies te bieden heeft en heb je een LG-televisie? Dan kun je de streamingdienst drie maanden gratis proberen, meldt het elektronicamerk.

LG en Apple TV+

LG en Apple werken al een tijdje samen. Zo heeft Apple plannen om in de Koreaanse winkels van de elektronicafabrikant haar producten verkopen. De band tussen de twee is dus goed en dat lijkt dus ook een verklaring voor de nieuwe actie van Apple TV+.

Het Koreaanse LG heeft deze week bekendgemaakt dat eigenaren die een 4K of 8K-televisie van het merk gekocht hebben drie maanden gratis de dienst mogen proberen. De proefperiode start op 15 november in alle landen waar Apple TV+ actief is.

Zo kun je de aanbieding gebruiken

Om gebruik te maken van het aanbod moet je deze voor 20 februari 2022 activeren via de LG Content Store op je smart-TV. Helaas zit er wel een maar aan de testperiode. Deze geldt namelijk alleen voor mensen die de streamingdienst nog niet eerder geprobeerd hebben. Heb je de dienst en de testperiode dus al eens eerder geactiveerd op je Apple-product, dan geldt deze nieuwe testperiode dus helaas niet voor jou. Ook geldt er maar één gratis periode per LG Smart TV en Apple ID.

Toch kun je dit zeker een goede deal noemen, want als je normaal een abonnement aanschaft voor Apple TV+, heb je maar een proeftijd van zeven dagen. Daarna betaal je 4,99 euro per maand voor de streamingdienst.

Een nog betere deal

Er is echter een nog betere deal. Als je een PlayStation 5 hebt gekocht, kun je zes maanden gratis Apple TV+ krijgen. Deze aanbieding is te claimen tot en met 21 juli 2022. Over deze actie kun je in dit bericht meer lezen.