Apple TV+ is 2 jaar oud: wat heeft de dienst ons tot nu toe gebracht?

Apple TV+ bestaat sinds het begin van deze maand twee jaar. Hoog tijd om terug te kijken en vooruit te blikken op de streamingdienst van Apple.

Apple begon al in 2016 met het produceren van haar eigen original content. Toch was het een grote verrassing dat het bedrijf met een eigen streamingdienst op de proppen kwam. Apple besloot het anders aan te pakken dan alle andere streamingdiensten. Alle series en films op het platform moesten originals zijn en daarom was er dan ook geen bibliotheek met oudere titels.

Het begin van Apple TV+

Apple had wat moeite om Apple TV+ in de markt te zetten. Het bedrijf deelde massaal gratis proefabonnementen uit die het ook verlengde. Als gevolg daarvan had de streamingdienst veel leden, maar die betaalden er niet voor. Sinds dit jaar moeten geïnteresseerden echter wel betalen. De dienst is nog even duur als tijdens de oprichting: een abonnement kost 4,99 euro per maand.

Volgens schattingen ligt het aantal abonnees nu tussen de 20 tot 40 miljoen. Dat is natuurlijk veel minder dan marktleider Netflix. Deze dienst heeft boven de 200 miljoen leden.

Tijdens het begin van de streamingdienst was het aanbod nog vrij karig. Er waren een aantal series zoals Dickinson, The Morning Show, For All Mankind en See, maar veel moest ook nog komen. Inmiddels is het portfolio flink uitgebreid en zien we nu sinds kort ook series als Foundation en Invasion. Het zijn titels op Apple TV+ waar het bedrijf ontzettend veel geld insteekt.

Flink veel overeenkomsten

Dat Apple hun streamingdienst zeer serieus neemt, is ook te zien aan het flinke aantal overeenkomsten dat het bedrijf heeft afgesloten met grote namen uit Hollywood. Zo hebben onder andere Martin Scorsese, Idris Elba en Leonardo DiCaprio. Apple lijkt er echter nog meer te willen. Ook biedt het regelmatig mee voor de rechten van films en series en neemt het daarbij op tegen andere grote partijen en Netflix.

Kwaliteit boven kwantiteit

De series van Apple TV+ zijn vaak van een hoog niveau. Ze weten dan ook hoge punten te scoren op bijvoorbeeld Rotten Tomatoes. Apple kiest dus duidelijk voor kwaliteit in plaats van kwaliteit.

Het meest recente voorbeeld van kwaliteit is natuurlijk Ted Lasso. De komedieserie wordt overal fantastisch ontvangen. Het was dan ook de grote verrassing tijdens de Emmy Awards. Het wist 11 beeldjes in de wacht te slepen. Het was natuurlijk het succes dat Apple nodig had, omdat die eerdergenoemde gratis abonnementen afgelopen zijn.

Apple TV+ in de toekomst

In de toekomst kunnen we nog meer verwachten van Apple TV+. Zo komen er nog een aantal grote titels aan. We kijken in het bijzonder uit naar twee grote titels. Over eentje is er al heel veel gesproken. We hebben het natuurlijk over Killers of the Flower Moon, de film van Martin Scorsese met daarin onder andere Leonardo DiCaprio, Robert De Niro en Brendan Fraser. Maar wat te denken over Masters of the Air, de opvolger van Band of Brothers en The Pacific. Natuurlijk zijn ook hier weer Steven Spielberg en Tom Hanks bij betrokken.

Hoe het allemaal precies gaat in de toekomst is nog afwachten. De basis is nu in ieder geval gelegd. Wij zijn dan ook benieuwd welke series en films er nog meer komen. Wellicht zit daar net zo’n verrassing in als Ted Lasso.