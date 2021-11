Apple TV+: deze films en series komen de aankomende periode uit

Apple TV+ komt de aankomende tijd met een aantal nieuwe films en series. Wij vertellen je wat je kunt verwachten in december en begin januari.

Apple heeft de afgelopen tijd een flink aantal nieuwe series en films naar haar streamingdienst gebracht. Zo kunnen we sinds kort genieten van onder andere Invasion, Foundation en natuurlijk Finch, de film van Tom Hanks die een groot record voor Apple verbrak. De aankomende maanden komt er nog veel meer, al blijft de dienst wat meer op de vlakte. Een echt grote serie ontbreekt nog de aankomende tijd op Apple TV+, maar toch zijn er een aantal interessante namen.

The Line – 19 november

Apple TV+ staat inmiddels ook bekend vanwege een aantal goede documentaires. De streamingdienst hoopt dat er deze maand een nieuwe bijkomt. Het komt met de vierdelige docuserie The Line, die gebaseerd is op de gelijknamige podcast. De docu gaat over een Navy SEAL-lid die zijn chef beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak. In de serie laten de makers de wereld zien achter dit Amerikaanse legeronderdeel en zoeken ze naar de waarheid achter de klachten.

‘Twas The Fight Before Christmas – 26 november

Ja, Sinterklaas is nog niet het land maar nu kijken we met z’n allen massaal uit naar kerst. Apple TV+ kan net zoals andere streamingdiensten niet achterblijven. In deze documentaire zien we het verhaal over een buurt in North Idaho waarbij de kerstobsessie van een man zorgt voor flinke onrust. Hij overtreedt de regels van de buurt als hij een speciaal kerstevenement wil organiseren. Als een rollende sneeuwbal loopt het compleet uit de hand. De vraag is hoe ver tolerantie en vrijheid gaat.

Swan Song – 17 december

Deze film speelt zich af in de nabije toekomst. Hierin zien we gebeurtenissen door de ogen van Cameron, een liefhebbende vader die gediagnostiseerd wordt met ongeneselijke ziekte. Zijn dokter biedt hem een alternatieve oplossing aan om zijn familie te behoeden voor rouw. In zijn reis leert hij meer over het leven en de liefde dan dat hij ooit verwachtte. In de film op Apple TV+ wordt onderzocht hoeveel we willen opofferen om anderen een beter leven te gunnen.

The Tragedy of Macbeth – 25 december

Het verhaal van Macbeth is een van de grote klassiekers van Shakespeare. In deze rauwe verfilming zien we Denzel Washington en Frances McDormand in de hoofdrollen. Regisseur Joel Coen vertelt het verhaal over een moord, gekheid, ambitie en toornige sluwheid.

Servant (seizoen 3) – 21 januari

Hoewel Apple TV+ nu net iets meer dan twee jaar bestaat is Servant al toe aan haar derde seizoen. In de serie volgen we een koppel uit het Amerikaanse Philadelphia die in rouw zijn door een grote tragedie. Dat creëert een probleem in hun huwelijk en dat zorgt ervoor dat er een mysterieuze kracht hun huis binnen kan komen.

Nog meer op Apple TV+

Waarschijnlijk is dit niet alles op Apple TV+. Regelmatig kondigt de streamingdienst op het laatste moment een nieuwe film of serie aan. Zo zagen we de afgelopen tijd uit het niets Dr. Brain en Acapulco langskomen. We zijn dus nog benieuwd wat de streamingdienst nog meer in petto heeft. We weten in ieder geval dat Mariah Carey met een nieuwe kerstspecial komt, alleen wanneer is de grote vraag.