Het is een feit: Apple brengt TestFlight eindelijk uit voor Mac

Apple lijkt eindelijk weer een beetje van de Mac te houden. Er zijn net nieuwe mooie MacBooks uitgebracht en ook voor de toekomst lijken er nieuwe iMacs uit te komen. En nu heeft het bedrijf eindelijk TestFlight voor het platform uitgebracht.

Op hun eigen website laat Apple weten dat TestFlight nu beschikbaar is op de Mac. Daardoor kunnen app-ontwikkelaars tot 10.000 gebruikers uitnodigen om de beta-versie van hun app te proberen en zo de ontwikkelaar van feedback te voorzien. Eerder was er al wel een testversie, maar nu gaat het om de definitieve release.

Dat is belangrijk, want daardoor kunnen fouten uit een app worden gehaald voordat ze daadwerkelijk gelanceerd worden. Tot nu toe ontbrak TestFlight nog voor de Mac, waardoor er regelmatig na de lancering van een app fouten aan het licht kwamen. De service was al wel beschikbaar voor andere platformen. Zo konden ontwikkelaars op iOS, iPadOS, tvOS en watchOS al gebruikers uitnodigen om vroege versies te testen en op die manier te zien hoe alles werkt. Dit is wat Apple zelf er over te zeggen heeft:

Take advantage of TestFlight by uploading a beta build of your app or App Clip to App Store Connect. Testers will use the TestFlight app to install your app and provide feedback. TestFlight supports apps for iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, and iMessage, as well as automatic updates to ensure that testers always test the latest available build. Up to 100 apps can be tested at a time, internally or externally, and multiple builds can be tested simultaneously. Builds remain active for 90 days after upload.