Apple duidelijk onder de indruk van Tesla: nog een ingenieur binnen

Apple werkt achter de schermen hard aan het Apple Car-project en kan daarvoor wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld van ex-Tesla-medewerkers. Verschillende medewerkers maakten eerder al de overstap naar de iPhone-maker. En nu sluit wederom een ingenieur zich aan voor het Car-team waar we nog maar weinig over weten.

Apple neemt nu Christopher Moore aan. Moore is een voormalige Tesla-ingenieur, die verantwoordelijk was voor het Autopilot-team bij dat bedrijf. Bij Apple werkt Moore straks ook aan de autonome software voor de auto van het bedrijf uit Cupertino. Hij legt directe verantwoording af aan Stuart Bowers, die in 2020 de overstap van Tesla naar Apple maakte.

Meer Tesla-ingenieurs maken overstap naar Apple

Moore zorgde bij Tesla wel voor wat controverse. De hooggeplaatste medewerker liet namelijk weten dat de uitspraken van CEO Elon Musk een beetje onzin zijn. Het gaat dan over uitspraken omtrent de capaciteiten van de Autopilot. Die zouden niet overeenkomen met de werkelijkheid van de ingenieur.

Ondanks het feit dat Apple in de openbaarheid weinig over het Car-project spreekt, weten we toch het één en ander over de onderneming. We krijgen vooral berichten over medewerkers die binnenkomen en weer vertrekken. Eén van de grotere namen die onlangs vertrok, is Doug Field. Field werkt nu (wederom) bij Ford.

Wanneer komt het autoproject echt van de grond?

De vraag is nu wanneer het Apple Car-project dan echt van de grond komt. Los van het feit dat medewerkers komen en gaan, is het nu ook zo dat oud-watchOS-medewerker Kevin Lynch verantwoordelijk is voor het interne project. Lynch overziet zowel het software- als het hardwaregedeelte van het zogenaamde Project Titan.

Ook is het zo dat Apple nog steeds zeer geïnteresseerd lijkt in dit project, ondanks de ups en downs die wel de buitenwereld bereiken via de media. Het is nu wachten totdat het bedrijf ooit naar buiten brengt waar het nu precies aan werkt. Vooralsnog is er geen presentatiedatum in zicht.

Bloomberg