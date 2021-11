Waarom Apple stopt met het verkopen van producten in Turkije

Apple is gestopt met het verkopen van zijn producten in Turkije. Dat is wat MacRumors, aan de hand van consumenten uit het land, naar buiten brengt.

Het maakt niet uit of je fysiek in de Apple Store bent of online shopt: nieuwe producten kopen van het bedrijf zit er voorlopig even niet in. Wat is er aan de hand?

Apple stopt met verkoop Turkije

Apple is tijdelijk gestopt met de verkoop van zijn producten. Verschillende consumenten uit Turkije laten online, voornamelijk tegenover MacRumors, weten wat er aan de hand is. Zowel in de fysieke Apple Store als in de webwinkel zijn alle producten van het bedrijf gewoon te zien. Je kunt bijvoorbeeld gewoon naar de pagina voor de iPhone 13 Pro gaan en je favoriete variant kiezen. Zodra je deze echter in je winkelmandje wil stoppen stuit je als consument tegen een probleem. Het is simpelweg niet mogelijk om de bestelling ook daadwerkelijk te doen.

Wanneer Apple de verkoop van zijn producten weer hervat is op dit moment nog niet bekend.

Wat is er aan de hand?

De grote vraag is natuurlijk: waarom stopt Apple met de verkoop van zijn producten? Dat heeft alles te maken met de economische problemen waar Turkije op dit moment mee te maken heeft. De Lira, de munteenheid in het land, is gisteren nog eens 10% minder waard geworden. Dit nadat de munteenheid het afgelopen jaar, vergeleken met de Amerikaanse dollar, al 45% daalde. Waar de dollar vijf jaar geleden nog 3 Lira waard was, krijg je op dit moment 12 lira voor een dollar.

De problemen hebben te maken met het feit dat de Turkse President Erdogan de rentetarieven laag wil houden. Volgens hem zorgt dit namelijk voor een lage inflatie en uiteindelijk tot een toename in de werkgelegenheid en investeringen. Het resultaat is overigens een grote onzekerheid op gebied van waarde van de Lira. Iets dat voor Apple dusdanige problemen oplevert, dat het beter kan stoppen met het verkopen van zijn producten.