Apple werkt aan nieuw Sportskit-framework voor iOS, tvOS en Siri

Als we de meest recente geruchten mogen geloven werkt Apple aan een nieuwe Kit. Bronnen komen achter de term ‘Sportskit’ dat die opduikt in de meest recente betaversie van iOS 15.2. Gaat het bedrijf van CEO Tim Cook zich meer richten op sport?

Heel veel nieuws omtrent Sportskit is vooralsnog niet beschikbaar. Het lijkt er namelijk op dat de ontwikkeling van Sportskit zich in een vroeg stadium bevindt. Uit de meest recente ontwikkelaarsversies van iOS 15 blijkt echter dat deze kit de iPhone (en vermoedelijk de iPad), Apple TV en Siri nog dichter bij elkaar brengt.

‘Apple werkt aan Sportskit’

Wie denkt dat Sportskit bedoeld is om de consument te laten sporten heeft het mis. Zoals het er nu naar uitziet zal dit geen onderdeel worden van Apple Fitness+, bijvoorbeeld. In plaats daarvan gebruikt Apple de kit waarschijnlijk voor het presenteren van wedstrijdresultaten en ander sportnieuws. Denk dan ook aan live scores tijdens voetbalwedstrijden in een widget op het thuisscherm.

Op moment van schrijven is Siri reeds in staat resultaten vanuit sportwedstrijden te weergeven. Als de geruchtenmakers het bij het juiste eind hebben, dan brengt Apple waarschijnlijk die mogelijkheden naar andere apparaten. Dan hoeft het niet uit te maken op welk apparaat je op zoek bent naar sportnieuws.

Framework is nog privé

De gegevens zijn afkomstig uit de derde betaversie van iOS 15.2. Ontwikkelaars hebben sinds kort toegang tot deze versie, zo meldt 9to5Mac. Het benodigde framework is vooralsnog privé, waardoor third-party ontwikkelaars er nu niets mee kunnen. Alleen Apple kan gebruikmaken van de tools die het zelf ontwikkelde.

Onduidelijk is of Apple überhaupt Sportskit beschikbaar maakt voor derde partijen. Wellicht wil de iPhone-maker hier als enige gebruik van kunnen maken. En anders zou de onderneming de informatievoorziening kunnen opnemen in een abonnement als Apple TV+. Maar dat is voorlopig speculatie, want er is niets over bekend.

9to5Mac