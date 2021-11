Zo maakte Apple zijn meest recente ‘Shot on iPhone’ commercial

Apple geeft ons een kijkje achter de schermen bij haar ‘Shot on iPhone’ reclame. Zo zie je hoe de reclame is gemaakt door de Pro.

Apple komt al jaren met verschillende reclames die moeten laten zien wat je allemaal kunt doen met de iPhone. Een van de belangrijkste eigenschappen van de smartphone is natuurlijk de camera. Om te laten zien dat je er zelf prachtige video’s mee kunt maken, maakt het bedrijf een korte film met het toestel. Om te zien hoe het bedrijf dat gedaan heeft is er natuurlijk een behind the scènes.

12 eieren uit een pakje

Afgelopen week bracht Apple de video ‘A Dozen Eggs’. Deze korte film van een minuut die gemaakt is door Michel Gondry en gaat natuurlijk over een pak eieren. In de video zitten een aantal special effects, waarbij je niet vanuit gaat dat dit gewoon met een iPhone is gefilmd. Het ziet er zeer professioneel uit.

Gelukkig is er nu ook een video waarbij we een ‘Behind the sceenes’ hebben. Apple beschrijft het als volgt: “Een kijkje achter de schermen waarbij Michel Gondry een simpel dozijn eieren verandert in twaalf stukjes film, met wat hulp van de iPhone 13 Pro. Appeltje eitje dus.

Een korte iPhone-film van een echte professional

Gondry is geen onbekende naam in de filmwereld. Hij heeft al verschillende grote films gemaakt zoals ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, waarin onder andere Jim Carrey en Kate Winslet schitteren. Ook maakte hij in het verleden verschillende videoclips voor muzikanten als The White Stripes, The Chemical Brothers en Paul McCartney.

Wil je zelf weten wat je allemaal nog meer kunt met de iPhone 13 Pro? College Mark vertelt je alles wat je van de telefoon moet weten. Zijn review vind je hier! Daarbij heeft hij het natuurlijk uitgebreid over de camera en vertelt jou alles wat je erover moet weten.