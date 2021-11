Gaat Apple met Samsung samenwerken voor een OLED MacBook?

Komt Apple eindelijk met een OLED MacBook? Als we de geruchten moeten geloven kunnen we er nu eindelijk op hopen, maar moeten we er wel even op het wachten.

MacBooks hebben al jaren Retina-schermen die worden verbeterd. Toch leek OLED lange tijd ver weg. Nu meldt het doorgaans goed geïnformeerde Koreaanse TheElec dat Apple mogelijk deze schermen gaat toepassen in haar laptops. Toch moeten we er nog wel lang op wachten.

MacBooks met Samsung OLED-panelen?

Volgens het medium is Apple nu in gesprek met Samsung om OLED-panelen te leveren voor de verschillende MacBooks. Het doel is om de eerste computer met zo’n scherm in 2025 te leveren, maar het plan kan mogelijk vertraging oplopen. Eerst is de Macbook Pro aan de beurt, maar later moet deze techniek ook naar de Air komen. Overigens gaat het qua panelen niet alleen om MacBooks, want ook sommige iPads moeten een OLED krijgen. Deze kunnen mogelijk al in 2023 of 2024 op de markt komen, al gaan er al geruchten over 2022. Ming-Chi Kuo liet eerder al weten dat we ze deze feature niet hoeven te verwachten in de nieuwste iPad Air.

Toch zit er nog wel een grote maar aan. Het grote obstakel voor Apple is de prijs. Voor haar producten wil Apple een soort tandem ontwikkelen tussen LG en Samsung zodat ze samen de OLED-panelen kunnen leveren. Er zijn nog wel wat problemen aangezien LG, maar op kleine schaap kan produceren voor PC’s en tablets, terwijl Samsung nu nog alleen bepaalde technieken gebruikt voor de OLED-panelen. Mocht Apple dus wat anders willen, dan zouden beide bedrijven eerst nieuwe capaciteit nodig hebben, om de producten te kunnen produceren. Apple is daar nu over aan het denken.

Nu nog alleen in de Apple Watch en iPhone

OLED-schermen voor tablets en laptops is niets nieuws voor Samsung. Het bedrijf maakt de panelen al voor haar eigen A2-lijn. Op dit moment werkt Apple al met Samsung en LG samen voor de OLED-schermen in de iPhone en Apple Watch, maar dat wordt dus wellicht uitgebreid.