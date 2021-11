Apple klaagt NSO Group aan voor Pegasus-spyware op iPhones

Apple wil met een rechtszaak voorkomen dat de NSO Group toegang krijgt tot zijn hardware, software en diensten. Het bedrijf uit Cupertino is niet de enige die de handelingen van de NSO Group wil inperken. Ook WhatsApp, Meta, Microsoft en Google willen hier verandering in zien.

Het gaat met name om de Pegasus-software van de NSO Group. Met die spyware krijgen overheden op afstand toegang tot de microfoons, camera’s en andere gegevens op iPhones en Android-telefoons, aldus Apple. Mocht je telefoon Pegasus hebben, dan weet je dat als gebruiker niet eens. Je hoeft er namelijk geen actie voor te ondernemen, zo bleek uit eerder onderzoek dit jaar.

Apple in de aanval

Verder claimt de iPhone-maker dat overheden Pegasus gebruiken voor het in de gaten houden van journalisten, activisten en politici, ondanks het feit dat opgestelde regels dergelijke praktijken moeten voorkomen. Dat Apple zo vol in de aanval gaat is niet vreemd, omdat het bedrijf zich positioneert als een privacy-vriendelijk alternatief voor smartphone-gebruikers.

Tegenover de New York Times verklaart Heather Grenier, senior director van commerciële geschillen, dat dit “een duidelijk signaal moet afgeven”. Gebruikers zouden dit soort “misbruik niet hoeven te doorstaan”. Onderdeel van de rechtszaak is het feit dat de NSO Group meer dan honderd Apple ID’s aanmaakte voor het versturen van data. En dat gaat tegen de voorwaarden van Apple in.

Steun voor onderzoek

Daarnaast meldt Apple in zijn persbericht geld uit te trekken voor het ondersteunen van organisaties die onderzoek doen naar cyberveiligheid. De steun ontvangen ze in financiële en technische vormen. Daar trekt het bedrijf tien miljoen dollar voor uit, plus de eventuele winst die uit deze rechtszaak binnenkomt.

Onlangs voegde de Amerikaanse overheid de NSO Group toe aan de beruchte Entity List, waar onder meer Huawei ook mee te maken had. Daardoor kan het bedrijf geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven. Dat heeft veel effect gehad op het moraal binnen de toko, evenals de mogelijkheid met andere partijen zaken te doen. Daardoor kan de NSO Group bijvoorbeeld moeilijk aan laptops met Windows of iPhones komen.

Apple