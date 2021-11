iOS 15.2 heeft een zeer fijne feature voor Apple Music-gebruikers

Dankzij de derde betaversie van iOS 15.2 krijgen we nog een beter idee van wat het besturingssysteem te bieden heeft. Zo is deze update ideaal voor mensen met een Apple Music-abonnement.

Consumenten willen al tijden de mogelijkheid hebben om binnen afspeellijsten te kunnen zoeken. Het heeft (frustrerend) lang geduurd, maar die wens wordt eindelijk in vervulling gebracht.

iOS 15.2 ideaal voor Apple Music

Ontwikkelaars hebben inmiddels een aantal dagen toegang tot de derde betaversie van iOS 15.2. De update lijkt voornamelijk de wensen van consumenten te vervullen. Zo werd eerder al bekend dat de nieuwe update het mogelijk maakt om het beeldscherm van de iPhone 13 makkelijker te repareren. Daarnaast wordt er ook een functionaliteit toegevoegd waar Apple Music-gebruikers dus al jaren om vragen.

Binnen de streamingdienst is het mogelijk om een zoekbalk tevoorschijn te toveren wanneer je in een afspeellijst zit. Daar is het vervolgens mogelijk om zoekopdrachten uit te voeren. Deze zijn bedoeld om nummers in die lijst makkelijker te vinden. Natuurlijk is het ook mogelijk om alle nummers van een bepaalde artiest snel uit zo’n lijst te filteren.

Het is één van de opties waar consumenten al enige tijd om vragen. Vooral op het gebied van sortering en indeling zijn er nog stappen te maken. Met de introductie van deze nieuwe feature in iOS 15.2 wordt er in ieder geval een stap in de goede richting gezet.

Sterke concurrent voor Spotify

Er zijn genoeg consumenten die voorkeur hebben bij een andere streamingdienst, maar Apple Music is wel degelijk een grote speler. Zo wordt de dienst van Apple gezien als de grootste, en meest gewaagde, concurrent van Spotify. Dit komt mede dankzij de speciale shows en livestreams die gepaard gaan met het platform. Apple Music is overigens ook onderdeel van Apple One, waarmee een abonnement op de dienst een stuk interessanter wordt.

Meer weten over Apple Music? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of check deze pagina!