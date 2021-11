Apple start met MacBook-upgradeprogramma voor kleine bedrijven

Als bedrijf is het altijd goed om te investeren in goede soft- én hardware. Apple is de minste niet en wil je daar uiteraard bij helpen. In dit geval gaat het om kleinere bedrijven, die niet zoveel kapitaal hebben om zelf constant maar nieuwe dingen aan te schaffen. Maar ze hebben waarschijnlijk wel genoeg geld voor een nieuw maandabonnement.

Het upgradeprogramma noemt Apple het Mac Notebook Upgrade Program. Met het abonnement ruil je met gemak een MacBook om wanneer er ineens een nieuw model verschijnt. Dat kan zelfs al na drie maanden. Daarmee lijkt het op het iPhone-upgradeprogramma, maar dan ietwat flexibeler.

MacBook omruilen via abonnement

Apple is niet het bedrijf dat de dienst aanbiedt, overigens. Daar is partner CIT verantwoordelijk voor. Dit is voor veel bedrijven mogelijk een unieke kans. Binnen bepaalde sectoren is de MacBook heel populair. Maar niemand kan ontkennen dat die krengen niet duur zijn; dus zo’n abonnement kan kleine bedrijven meer ademruimte geven om te groeien.

CIT rekent drie procent commissie over de MacBook die je afneemt. Een model van 999 dollar kost je 30 dollar per maand. De MacBook Pro, van 13-inch, kost dan 39 dollar. De gloednieuwe modellen zijn eveneens beschikbaar: 60 dollar voor het 14-inch model en 75 dollar voor de 16-inch variant.

En voor normale Apple-klanten?

Je MacBook upgraden is dus al snel mogelijk. CIT laat weten dat je dit na drie maanden al kunt doen. Je ruilt ze om of brengt ze simpelweg terug, dat maakt voor CIT niet uit. Het aanmelden voor het programma is ook zo gebeurd, aldus CIT. Dat kost kleine bedrijven slechts enkele minuten; daarna kun je meteen beginnen.

Vlak na de goedkeuring van je aanvraag, stuurt CIT de bestelling door naar Apple. En dan is het een kwestie van wachten totdat de MacBook arriveert. Helaas is het niet zo dat consumenten zich hiervoor kunnen aanmelden. Of dit nog in de toekomst gaat veranderen, dat is op dit moment niet te zeggen.

CIT