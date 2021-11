Zolang verwacht Foxconn nog problemen voor Apple-apparaten

Apple loopt, net als bijna alle andere technologiebedrijven uit de markt, tegen een probleem aan. Het chiptekort zorgt er namelijk voor dat het Amerikaanse bedrijf niet aan de vraag van de consument kan voldoen. In ieder geval niet op het gebied van de iPhone, de iPad en de Mac.

Helaas wordt het steeds duidelijker dat problemen de komende tijd niet minder worden. Waar eerder al een voorspelling werd gedaan door verschillende analisten, laat nu ook Apple-leverancier Foxconn van zich horen.

Apple-apparaten ook in 2022 in de problemen

Het chiptekort kan tot de tweede helft van 2022 voor problemen zorgen. Dat is in ieder geval wat Apple-leverancier Foxconn verwacht. Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de productie van de iPhone, deelt zijn verwachtingen met The Wall Street Journal. Dat zorgt er in ieder geval voor dat de situatie er de komende zes maanden niet heel veel beter op wordt.

Mensen die aan de haal willen gaan met een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple Watch kunnen tegen lange levertijden aanlopen. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat Apple, net als de rest van de markt, met zijn huidige aanbod niet aan de vraag kan voldoen. Apple vraagt consumenten dan ook alvast een bestelling te plaatsen voor de feestdagen, omdat het best lastig kan worden om bepaalde producten op tijd te krijgen.

Niet alleen de iPhone

Apple is bij lange na niet het enige bedrijf dat last heeft van het chiptekort dat al sinds 2020 heerst. Sterker nog: het bedrijf van Tim Cook kreeg best laat te maken met de problemen. Zo heeft Sony bijvoorbeeld al tijden moeite om de PlayStation 5 überhaupt te kunnen leveren en heeft ook Microsoft problemen met de Xbox Series X.

Er zijn op dit moment zelfs bedrijven die er rekening mee houden dat ze bepaalde producten pas vanaf 2024 kunnen leveren. Benieuwd hoe dat zit? Lees dan via bovenstaande link het artikel dat we erover schreven.