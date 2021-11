Apple neemt stilletjes afscheid van de 21,5-inch Intel iMac

Apple wil zich meer focussen op computers en laptops die voorzien zijn van zijn eigen chips. Die theorie is vrij logisch, al laat het bedrijf dat nu ook in de praktijk zien. De Amerikaanse techgigant haalde namelijk de 21,5-inch iMac uit de digitale schappen van zijn eigen website. Het bedrijf maakt momenteel een transitie door en stapt verder weg van Intel.

De iMac met een scherm van 21,5-inch beschikt over een processor van Intel. En dat terwijl Apple tegenwoordig met de M1-lijn zijn eigen processors heeft. Het model verdween vorige week ineens uit de winkel. Vlak na het afgelopen Unleashed-evenement was de iMac nog gewoon te koop bij het bedrijf uit Cupertino.

Apple haalt iMac uit de schappen

Apple vermeldt de desktopcomputer nog wel op zijn website, maar je kunt hem niet meer kopen. Op de pagina waarmee je verschillende Mac-modellen vergelijkt, is de koopknop verdwenen. Op een andere pagina staat de computer helemaal niet meer. Het is duidelijk dat het bedrijf hiermee een signaal afgeeft.

Verschillende leden van de Amerikaanse pers vroegen om duidelijkheid en Apple gaf daar antwoord op. De fabrikant laat weten tegenover Macrumors dat het apparaat niet meer in productie is en ook niet meer via de website of winkels verkocht wordt. Er is echter nog een klein beetje hoop aan de horizon.

Andere modellen zijn nog beschikbaar

Andere modellen met een Intel-processor aan boord zijn nog steeds beschikbaar, mocht je zo’n model echt willen. Via de website van Apple koop je nog altijd de 27-inch iMac met een Intel Core i9-processor, die beschikt over tien kernen. Die processor is geklokt op 3,66 GHz en heeft een behoorlijke vanafprijs.

De vraag is echter of je nog zo’n oud model op de kop wíl tikken. De computers zijn al snel gedateerd. Bovendien is het zo dat de iMacs met een M1-processor aan boord net even wat mooier en dunner zijn dan andere modellen. En die zijn sinds april van dit jaar gewoon te koop.

