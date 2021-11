Apple rolt iCloud voor Windows 13 uit: ProRes en ProRaw ondersteund

Apple rolt momenteel een nieuwe versie van iCloud voor Windows uit. Het gaat om softwareversie 13, met nieuwe ondersteuningsopties. Wanneer je de cloudopslagdienst op een apparaat met Windows gebruikt, dan is het goed om te weten dat het programma ondersteuning aanbiedt voor ProRes en ProRaw.

Dat betekent dat je dergelijke bestanden voortaan dus gewoon opent op computers met Windows. Dat is niet het enige dat Apple toevoegt aan het arsenaal van het geüpdatete Windows-programma. Als gebruiker stel je namelijk ook snel en gemakkelijk sterke wachtwoorden in met de wachtwoordengenerator van iCloud.

Update voor iCloud voor Windows 13

Verder is het zo dat alle deelnemers van een gedeeld bestand of gedeelde map op iCloud Drive, mensen kunnen toevoegen of verwijderen. Dat betekent dat iedereen dus meer zeggenschap over de content krijgt. Mogelijk vergt dat van gebruikers om scherpere afspraken te maken over de gedeelde mappen en content.

De vorige update die voor het programma verscheen, kwam uit in augustus. Destijds ging het om iCloud voor Windows 12.5. Nu is versie dertien dus beschikbaar, die je vindt in de Microsoft Store voor Windows. Daarnaast vind je op de website van Apple meer informatie over het programma, zoals de vereisten en andere handige dingen.

Apple-programma in Microsoft Store

iCloud voor Windows is sinds februari 2019 verkrijgbaar voor Windows. Met de app houd je je foto’s, video’s, e-mail, agenda en andere belangrijke informatie up-to-date en beschikbaar op je Windows-pc. Dit is overigens niet het enige Apple-programma voor Windows, aangezien je bijvoorbeeld ook Apple TV+ kunt downloaden.

De app iCloud voor Windows 13 is beschikbaar voor een groot aantal apparaten. Natuurlijk voor de computer en een mobiel apparaat, maar ook voor de grote Surface Hub en de HoloLens. Dat is een augmented reality-bril van Microsoft. De app is helemaal gratis te downloaden, maar vereist met een Apple ID-account.

Apple