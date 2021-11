Apple’s Head of Home Services verlaat het strijdtoneel al na twee jaar

Apple ondergaat een flinke verandering op de afdeling Home Services. Hoofd Sam Jadallah neemt nu afscheid van het bedrijf.

Apple’s Home Services klinkt wellicht als een wat onbekendere afdeling van het bedrijf, maar wellicht gebruik jij deze diensten ook. Zo is het bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Home-app en heeft het natuurlijk ook de ontwikkeling voor functies van de HomePod onder zich.

Sam Jadallah gaat weg

Sam Jadallah maakte via LinkedIn bekend het bedrijf te verlaten. “Het was een traktatie om te mogen werken als ondernemer in Apple en producten te ontwikkelen,” zegt hij in zijn post. Zo was hij recent verantwoordelijk om HomeKit-sleutels toe te voegen aan de Wallet in iOS 15.

Jadallah werkte voor Apple sinds 2019. Daarvoor was hij onder andere in dienst bij Microsoft en het smart lock-bedrijf Otto. In die twee jaar is hij met verschillende nieuwe HomeKit-initiatieven gekomen, zoals HomeKit Secure Video.

Apple kiest mogelijk voor een andere aanpak

Het is onbekend waarom Jadallah het bedrijf verlaat en ook wat hij nu gaat doen. Mogelijk heeft het ermee te maken dat Apple Home wat anders wil inrichten. Zo heeft het bedrijf de website aangepast en daarbij Home en TV bij elkaar gezet. De geruchten gaan dan ook dat de HomePod-maker moeite heeft met zijn hardware strategie. Zo zou het moeite hebben met de Apple TV, wat juist het centrum is van Apple’s smart home ecosysteem. De concurrentie voor tv-systemen is echter flink toegenomen. Mensen kiezen nu vaker voor een goedkoper alternatief van bedrijven als Roku en Amazon en daarnaast wordt de software op televisies ook steeds beter.

De iPhone-maker lijkt dan ook te werken aan een apparaat dat de Apple TV en de HomePod combineert. Dan is er maar een gadget nodig om het centrum te zijn van home control. Dit product staat echter op de planning voor 2023, dus dat duurt nog wel eventjes.