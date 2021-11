Apple gaat gebruikers waarschuwen voor Pegasus-spyware

Wanneer je als klant in het vizier terechtkomt van de spyware van de NSO Group, genaamd Pegasus, dan krijg je daar een melding van. Eerder deze week kondigde het bedrijf uit Cupertino aan het Israëlische NSO Group voor de rechter te slepen om zijn software. Die onderneming verkoopt Pegasus namelijk actief aan overheden wereldwijd.

Met deze stap probeert Apple te voorkomen dat Pegasus ongestoord z’n gang kan gaan. Voor gebruikers is het namelijk niet duidelijk wanneer hun iPhone met de spyware geïnfecteerd is. Eenmaal op een smartphone (dit geldt ook voor Android-gebruikers), heeft de spyware toegang tot de camera’s, microfoons en andere data.

Apple waarschuwt gebruikers

Omdat je als gebruiker dus niet weet of je slachtoffer wordt van dit soort praktijken, waarschuwt de fabrikant gebruikers over de mogelijke besmetting. De boodschap komt binnen via sms en mails. Daarnaast zie je een banner staan op de Apple ID-website met daarin de melding dat je mogelijk besmet bent met Pegasus.

In het bericht hierover laat Apple weten dat mensen bewust door overheden uitgekozen worden om gevolgd te worden. Echter, het gros van gebruikers hoeft zich nergens zorgen over te maken. In de meeste gevallen gaat het om gerichte aanvallen op specifieke personen. Dat gebeurt dan om wie ze zijn en wat ze doen.

Verfijnde aanvallen

De aanvallen zijn behoorlijk verfijnd. Dat houdt in dat Apple soms ook niet altijd ziet dat een gebruiker aangevallen wordt via Pegasus van de NSO Group. Bovendien kan een melding ook onterecht aangeven dat je gevolgd wordt. Zie de bovenstaande screenshot voor een voorbeeld van zo’n boodschap op de website.

Tot slot geeft Apple tips over algemene veiligheid op je iPhone. Zorg er altijd voor dat je de meest recente iOS-versie gebruikt en dat je alle apparaten van wachtwoorden voorziet. Gebruik tweestapsverificatie, download apps alleen uit de App Store en klik op geen enkele link die je niet vertrouwt.

