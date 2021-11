Apple Fitness+ beschikbaar in meer landen (en we grijpen weer mis)

Het moment is daar: Apple rolt vandaag Apple Fitness+ uit in maar liefst vijftien nieuwe landen. Hiermee is de dienst op dit moment in 21 verschillende landen beschikbaar.

Denkt u dat Nederland tot deze 15 nieuwe landen behoort? Nee, natuurlijk niet. We grijpen in ons land wederom mis.

Apple Fitness+ in vijftien nieuwe landen

Apple kondigde de uitbreiding vorige week al aan, maar voegt nu daad bij woord. De uitbreiding is overigens imposant, want tot op heden was Apple Fitness+ in slechts zes landen beschikbaar. Consumenten uit Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten konden zich al het zweet in de naad sporten. Vanaf vandaag is Apple Fitness+ ook in de volgende landen beschikbaar:

Brazilië

Colombia

Duitsland

Frankrijk

Indonesië

Italië

Maleisië

Mexico

Oostenrijk

Portugal

Rusland

Saudi-Arabië

Spanje

Verenigde Arabische Emiraten

Zwitserland

In elk van de bovenstaande landen is de Engelse variant van Apple Fitness+ te gebruiken. Het is mogelijk om ondertiteling aan te zetten onder de video’s. Deze is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees (Braziliaans), Russisch en Spaans. Apple werkt volgens 9to5Mac overigens wel aan instructievideo’s in verschillende talen. Tot die tijd moeten de consumenten het doen met de ondertiteling.

Werkt uitstekend met SharePlay

Met Apple Fitness+ kunnen abonnees zich sportief uit de naad werken. Via het scherm van je televisie of computer is het mogelijk om de instructies te volgen en op je Apple Watch worden je waardes gemeten. Zo hou je niet alleen de verbrande calorieën van die workout bij, maar is het ook mogelijk om je progressie op de voet te volgen. Een prettige dienst die door de ondersteuning van SharePlay extra leuk wordt. Via deze weg kun je de verschillende oefeningen met vrienden doen.

Apple Fitness+ is in ons land niet beschikbaar, maar heeft elders de prijs van €9,99 per maand en €79,99 per jaar.