Apple sluit zich aan bij First Movers Coalition om milieudoelen te halen

Apple sluit zich aan bij de First Movers Coalition en doet hiermee een poging zijn milieudoelen te halen om klimaatverandering tegen te gaan.. Dat kondigt Lisa Jackson op Twitter aan. Jackson is de onderdirecteur van Environment, Policy and Social Initiatives bij het bedrijf uit Cupertino.

“We moeten allemaal ons deel doen om de wereld te redden”, schrijft Jackson in haar tweet. “Apple werkt samen met de president van de Verenigde Staten, World Economic Forum en andere partners van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow aan technologieën die de carbonisatie tegengaan.”

Joe Biden, de president van de VS, kondigde de De First Movers-coalitie aan, vlak voordat de klimaatverandering conferentie van start ging. De coalitie zet zich in voor het kopen van koolstofarme producten voor 2030. Tijdens zijn speech op de conferentie liet de president weten dat meer dan twintig bedrijven zich hiervoor aanmeldden.

We must each do our part to protect the planet. Apple is joining @POTUS ⁦@ClimateEnvoy⁩ @wef & our partners at #COP26 as part of the First Movers Coalition to help accelerate new decarbonization technologies. 🌎 pic.twitter.com/TOLjbSGbob

— Lisa P. Jackson (@lisapjackson) November 2, 2021