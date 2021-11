Hoe Apple je digitale ID in de Wallet-app streng gaat beheren

Met je Apple Wallet kun je tegenwoordig steeds meer. Waar het vroeger een kwestie was van je vliegtickets er in bewaren, zodat je die makkelijk kon tonen, daar heb je nu ook bankpassen en creditcards er in zitten. En dat wordt straks alleen maar uitgebreid.

Althans, dat is wat Apple wil. Zij willen in de Verenigde Staten gaan beginnen met het plaatsen van je digitale ID in je Wallet. En dat zou dan uiteindelijk ook op andere plekken in de wereld mogelijk moeten zijn. En nu is het wat meer duidelijk geworden hoe men dat wil gaan doen.

Digitale ID in je Apple Wallet

CNBC is aan documenten gekomen die wat inzicht geven over hoe Apple je digital ID in je Wallet wil gaan beschermen. Daaruit blijkt dat het bedrijf in eerste instantie in een paar kleinere Amerikaanse Staten wil gaan beginnen. Zo zouden er plannen zijn voor Arizona, Georgia, Kentucky en Oklahoma. Als we afgaan op de documenten, dan wil het bedrijf uit Cupertino veel controle houden over het proces. En ze willen ook complete controle over de technologie die er achter zit. Dit omdat het dan op die manier veilig zou blijven.

Daarnaast zouden de Staten die akkoord gaan met de digitale ID in de Apple Wallet genoeg personeel beschikbaar moeten stellen om de uitrol succesvol te maken. Ook zou er geld voor vrijgemaakt moeten worden. Met andere woorden: personeel van de overheid moet worden ingezet om alles goed te testen en te kijken of het werkt naar behoren. Verder zouden de Staten in hun communicatie duidelijk naar buiten brengen dat het mogelijk is om een digitaal ID via de iPhone te gebruiken. En daarbij zou het bedrijf uit Cupertino inzicht willen krijgen in de marketing-communicatie voordat die love gaat.

Staten moet verifiëren

Wanneer het dan aankomt op het verifiëren van de digitale ID via de Apple Wallet, dan ligt de bal volledig bij de autoriteiten. Het bedrijf stelt dat het niet verantwoordelijk is voor de uitslagen van het verificatieproces. Het levert het alleen maar aan. Of de Staten met deze eisen kunnen leven, dat is nog even de vraag. Zoals gezegd is dit dus eerst voor de Verenigde Staten, dus het zal nog wel even een tijd gaan duren voordat je met zoiets in Nederland los kan gaan.