Populaire weer-app Dark Sky door Apple voorzien van nieuwe update

Apple brengt een gloednieuwe update uit voor de populaire weer-app Dark Sky. De update moet enkele problemen oplossen voor gebruikers. Soms was de app niet in staat om het huidige weerbericht voor jouw locatie te weergeven. Maar als je de nieuwste update binnenhaalt, dan moet het in het vervolg goed gaan.

De problemen die aanwezig waren, kwamen voor op zowel de iPhone als de Apple Watch. Na het updaten moeten de problemen verleden tijd zijn. Op de productiepagina binnen de App Store laat Apple zien dat Dark Sky op drie punten verbeterd is. Het laatste is punt is zoals wel vaker ‘algemene prestatieverbeteringen’.

Update voor Dark Sky

De update voert verder de volgende zaken door:

Eerder bleek dat de app soms moeite had met het weergeven van het lokale weerbericht op basis van je locatie. Na het updaten is het wederom mogelijk het lokale weer op te vragen.

Op de Apple Watch liepen gebruikers tegen een soortgelijk, maar net even ander probleem aan. De huidige locatie van de Dark Sky-gebruikers werd nog wel eens incorrect weergeven, waardoor het weerbericht ook niet klopte. De locatie wordt nu wederom correct weergeven.

De laatste keer dat Apple de populaire weer-app van een update voorzag, was in juni van 2021. Toen werden onder meer VoiceOver en de Apple Watch-complicatie toegevoegd.

De app verdwijnt eind 2022

Eerder kondigde Apple al aan dat het bedrijf de stekker uit Dark Sky trekt. Dat gebeurt aan het einde van volgend jaar. Tot die tijd zal het bedrijf ongetwijfeld nog problemen oplossen voor trouwe gebruikers. Maar we verwachten niet dat er nog echt nieuwe functies aan toegevoegd worden.

Ondertussen is het bedrijf begonnen met het overhevelen van functies naar zijn eigen weerapplicatie. Daardoor heb je als gebruiker van Dark Sky weinig redenen om die app te blijven gebruiken. De update is in elk geval nu te downloaden.

App Store