Apple introduceert Apple Business Essentials, speciaal voor het MKB

Voor veel kleinere bedrijven is het vaak een grote uitdaging om alle Apple-apparaten van hun werknemers te beheren en up-to-date te houden. Deze bedrijven hebben vaak geen geavanceerde IT-afdelingen. Dus wanneer apparaten kapot gaan of gebruikers vragen hebben, moeten ze vaak zelf dingen gaan uitzoeken. Dan komt men vaak uit op Apple’s eigen supportpagina’s. Maar die zijn meer gericht op de consument dan op bedrijven. Daarom komt Apple nu met Apple Business Essentials.

Apple erkende dit probleem al enige tijd geleden en nam vorig jaar Fleetsmith over. Vandaag kondigde het bedrijf de bètaversie aan van een MDM (Mobile Device Management) systeem genaamd Apple Business Essentials. Deze dienst in abonnementsvorm is volledig gericht op bedrijven met minder dan 500 werknemers.

Apple Business Essentials in het kort

Susan Prescott, vice-president bedrijfs- en onderwijsmarketing bij Apple, zei dat het bedrijf deze klanten wilde helpen. Apple gaat ondersteuning bieden bij het in gebruik nemen, ondersteunen en updaten van Apple-devices van werknemers. Ook voorziet de dienst in tools om devices weer te resetten wanneer werknemers het bedrijf verlaten.

“Het is ontworpen om iDevices te beheren gedurende de levenscyclus van het apparaat. De MDM bestaat uit drie kernonderdelen. Het heeft apparaatbeheer, opslag en ondersteuning in één abonnement”

Het beheer-component bestaat uit een combinatie van de overname van Fleetsmith en het Apple Device Enrollment Program. Het stelt kleine bedrijven in staat om toegang te krijgen tot een vergelijkbare set tools als hun grotere tegenhangers. Daardoor hebben ze meer controle over de apparaten en kunnen ervoor zorgen dat ze werken zodra een werknemer inlogt.

Gebruikers en groepen

Nadat een bedrijf zich heeft aangemeld voor de dienst, kunnen beheerders gebruikers en groepen aanmaken. Gebruikers behoren tot een of meerdere groepen. Beheerders kunnen voor elke groep een configuratie instellen die het aantal ondersteunde apparaten en een hoeveelheid opslagruimte omvat. Elk bedrijf of elke groep kan ook een basisset met apps opnemen die zinvol zijn voor die groep.

Daarnaast kunnen werknemers hun eigen apparaten meenemen. Wanneer ze inloggen op een ondersteund apparaat, zal het bedrijf een werkprofiel voor hen instellen. Op die manier wordt alleen een back-up gemaakt van hun werkproduct. Als ze het bedrijf weer verlaten, wordt alleen hun werk verwijderd, waardoor hun persoonlijke spullen intact blijven en buiten het bereik van de werkgever blijven.

Beveiliging, opslag en ondersteuning

Of het nu gaat om een ​​persoonlijk of een door het het bedrijf ter beschikking gesteld apparaat, veiligheid staat voorop. De dienst voorziet namelijk ook de mogelijkheid om veiligheid te handhaven. Zo kunnen alle apparaten up-to-date worden gehouden met de nieuwste systeemupdates. Bovendien kunnen beheerders beveiligingsinstellingen afdwingen, zoals FileVault-codering van volledige schijf op een Mac of het activeringsslot, zodat elk Apple-apparaat automatisch wordt vergrendeld als het verloren of gestolen is.

Het opslagstuk is afkomstig van iCloud. Daarnaast worden bedrijven ook in de gelegenheid gebracht om verbinding te maken met externe opslagproviders zoals Dropbox.

Apple biedt ook een uitgebreide helpdesk aan. Enerzijds voor de IT-afdeling van het bedrijf, dat Apple Business Essentials draait en anderzijds voor werknemers die Apple-gerelateerde vragen hebben. Dat deel zal worden afgehandeld via AppleCare+, de ondersteuningstak van Apple. Wanneer Apple Business Essentials uit de bèta-fase komt, zal de dienst ook een on-site service gaan omvatten, zowel op kantoor als thuis. Binnen vier uur na het melden van een incident, zal dit zo goed mogelijk worden verholpen. Dit deel wordt gerund door Apple-partners.

Reacties uit de IT sector m.b.t. Apple Business Essentials

Maribel Lopez, oprichter en hoofdanalist bij Lopez Research, zei dat het Apple Business Essentials kleine bedrijven zou moeten aanspreken. Ze hoeven nu niet meer door de Apple-kanalen voor consumenten-ondersteuning te gaan. Deze zijn namelijk niet echt ontworpen om aan zakelijke vereisten te voldoen.

“Het MKB werd tot nu toe buiten effectief beheer en de ondersteuning gehouden. De zwaardere MDM-pakketten zoals Jamf, die tot nu toe de markt beheersten, was niets voor hen. Daarnaast mist de Genius Bar de realtime ondersteuning die elk bedrijf, met name het MKB, nodig heeft. Apple beschouwde Fleetsmith terecht als een gebruiksvriendelijkere alternatief voor apparaat-beheer, dus dat maakt er nu deel van uit. Gebruikersgerichtheid versus apparaatgerichtheid is er ook een onderdeel van”, zei ze.

Tom Mainelli is een analist in de onderzoeksgroep voor apparaten en consumenten van IDC. Hij stelt dat Apple Business Essentials kleine bedrijven toegang geeft tot een reeks diensten die voorheen alleen beschikbaar waren voor grotere bedrijven. Zo lang de prijs redelijk is, is de kans groot dat het MKB bereid is Apple te betalen om deze diensten te leveren.

“Apple’s focus op kleine bedrijven is heel logisch. Enterprise-klanten hebben waarschijnlijk al beheersystemen om hun Apple-producten te beheren. Kleinere bedrijven hebben niet altijd een fulltime IT-er. Dat betekent dat het voor hen moeilijk kan zijn om alles te beheren. Vooral als het een mix is ​​van door de werkgever geleverde en door werknemers gekochte apparaten.”

“Apple zal waarschijnlijk wel wat voorlichting moeten geven over wat de verschillende serviceniveaus bieden en waarom een ​​klein bedrijf ze nodig heeft. Ik vermoed echter dat veel bedrijfseigenaren Apple graag betalen om deze uitdagingen voor hen op te lossen”, zei hij.

Apple Business Essentials is een abonnementsdienst

Hoewel de service tijdens de bèta gratis is, brengt Apple het bedrijf per gebruiker en per maand kosten in rekening voor het zowel apparaatbeheer als opslagcomponenten. Dit geschiedt op basis van de gekozen configuratie. Ook aal Apple extra kosten per gebruiker in rekening brengen voor de support tickets, hoewel dat zal gebeuren, als de dienst volledig beschikbaar is. En dat wordt komend voorjaar verwacht.