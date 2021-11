Apple krijgt flinke boete in Italië vanwege afspraken met Amazon

Apple en Amazon hebben vandaag een flinke boete gekregen in Italië. Ze moeten betalen vanwege illegale afspraken op het platform.

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft vandaag Apple en Amazon beboet vanwege het maken van prijsafspraken. Dat deden de twee bij verschillende Apple- en Beats-producten. In totaal moeten de bedrijven meer dan 200 miljoen euro aftikken.

Afspraken tussen Apple en Amazon

De twee bedrijven maakten in 2018 afspraken over de verkoop van producten van Apple en Beats op de Italiaanse versie van Amazon. Volgens de mededingingsautoriteit zorgden de twee bedrijven ervoor dat alleen select groepje Apple-producten via de webshop mochten aanbieden. Andere verkopers werden geweerd. Volgens de autoriteiten zorgde dit voor de beïnvloeding van de prijzen, omdat er zo minder concurrentie was op het platform.

Amazon kreeg een lagere boete dan Apple. Zo moest de webshop 68,7 miljoen euro betalen, terwijl het bedrijf uit Cupertino 134,5 miljoen euro moet overmaken.

Niet eens met de uitspraak

Apple is het niet met de uitspraak eens en heeft al aangegeven om in beroep te gaan tegen de beslissing. “Om ervoor te zorgen dat onze klanten echte producten kopen, werken we nauw samen met onze resellerpartners. We hebben toegewijde teams van experts over de hele wereld die samenwerken met wetshandhavers, douane en verkopers om ervoor te zorgen dat alleen echte Apple-producten worden verkocht,” laat het aan persbureau Reuters weten.

Ook Amazon gaat in beroep. Dat bedrijf laat weten dat het niet eens is met de beslissing en noemt de boete “disproportioneel en onjuist”. Ze kunnen het dan ook niet vinden in de bewering dat Amazon profiteert om verkopers uit te sluiten.

Niet de eerste keer

Het is zeker niet de eerste boete voor Apple vanwege kartelafspraken. Vorig jaar kreeg het bedrijf nog een veel hogere boete van de Franse mededingingsautoriteit. Het moest 1,1 miljard euro betalen omdat het bepaalde verkopers zou tegenwerken. Die zouden bijvoorbeeld veel langer moeten wachten op nieuwe producten dan andere bedrijven.