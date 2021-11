Apple is geruchten zat en doet boekje open over ‘geheime Google Ads’

Apple reageert op de claim dat het bedrijf in het geniep Google Ads inkoopt voor applicaties waar het niet de eigenaar van is. Uit onderzoek van Forbes bleek eerder deze week dat de iPhone-maker advertenties inkoopt om mensen naar de App Store te leiden. Zodoende kan het bedrijf meer geld vangen voor andermans werk.

Doordat Apple naar verluidt dergelijke advertenties voor apps inkoopt, gaat dat mogelijk ten koste van de omzet van diens ontwikkelaars. De advertenties brengen consumenten direct naar de App Store. En dus niet naar de officiële website van de maker van de app. Daardoor lopen de makers mogelijk omzet mis.

Apple reageert op claims over geheimzinnigheid

Het bedrijf reageert nu op vragen van de redactie van Apple Insider. Woorden als “in het geheim” en “stilletjes” geven volgens een vertegenwoordiger een verkeerd beeld af. De App Store-houder laat weten regelmatig in contact te zijn met appmakers en dat de ontwikkelaars de extra steun wel degelijk waarderen.

Het initiatief, dat al vijf jaar actief is, ondersteunt ontwikkelaars van meer dan honderd apps door advertentieruimte in te kopen bij Google, YouTube, TikTok, Snapchat en Twitter. Elke advertentie is bovendien duidelijk aangemerkt als afkomstig van de App Store, zo laat de vertegenwoordiger in de reactie weten.

Niet iedereen is daar blij mee

Dat niet iedereen daar blij mee is, bleek uit eerdere berichtgeving. Ontwikkelaars laten weten dat klanten voor hen daardoor tot vijftien tot dertig procent minder waard zijn, aangezien ze nog steeds commissie moeten betalen aan Apple. Andere ontwikkelaars vinden dat de klantenervaring schade oploopt wanneer je via de App Store winkelt.

“Wanneer je iets direct bij de ontwikkelaar koopt, dan heb je een relatie met elkaar”, aldus een developer. “Wanneer je bij Apple koopt, dan ben je daar de klant van. En als je dan een probleem met een abonnement hebt, dan kunnen wij je niet helpen. Je bent immers onze klant niet.”

