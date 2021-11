Apple krijgt bijzonder patent toegewezen voor iPad met vaste standaard

Apple kreeg onlangs een nieuwe patent in handen voor de iPad met een speciale standaard, van de US Patent and Trademark Office (USPTO). Patenten bieden nooit garantie voor de toekomst, maar laten wel zien waar bedrijven aan denken. Het is dus niet te zeggen of deze versie van de iPad ooit uitgebracht wordt.

In het patent beschrijft Apple een iPad-achtig apparaat dat op een groot punt verschilt met bestaande modellen. Deze versie heeft een behuizing die je omtovert tot een standaard. In het patent staat verder dat alle computationele onderdelen, zoals de accu en het geheugen, van het apparaat in die speciale behuizing zitten.

iPad met speciale standaard

Zie dit als een echte convertible die Apple kan uitbrengen. De huidige iPad heeft een extern en afneembaar toetsenbord, waardoor het een hybride apparaat is. Een convertible heeft een toetsenbord en standaard ingebouwd. En dat terwijl het de vorm van een tablet nagenoeg niet uit het oog verliest.

In het patent beschrijft Apple verder dat twee van dit soort iPad-achtige apparaten met elkaar kunnen communiceren via protocollen als Wi-Fi, Bluetooth of Ultra-Wideband. Het toetsenbord is waarschijnlijk een projectie en detecteert bewegingen als vegen, knijpen en meer via de ingebouwde, capacitieve sensor.

Ruimte voor andere accessoires

Je kunt waarschijnlijk ook andere accessoires aansluiten, aangezien er ruimte is voor externe apparaten. In de behuizing is verder ruimte voor de Apple Pencil. Die stop je links bovenin het gevaarte, waardoor die netjes weggewerkt is. Verder bepaal je de hoek waarin het scherm staat door de standaard te verplaatsen.

Het zou ook nog kunnen dat het eerdergenoemde toetsenbord uit de behuizing gerold kan worden. Tot slot beschrijft Apple het idee van een spiegel via Face ID. De iPad toont dan je spiegelbeeld via de frontcamera. Zo krijg je toegang tot iets wat op een slimme spiegel lijkt, als het ware.

Patently Apple