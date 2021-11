Apple Arcade krijgt deze week twee interessante titels

De afgelopen weken probeert Apple bijna elke week een nieuwe game uit te brengen op Apple Arcade. Deze week krijgen we twee nieuwe titels om mee aan de slag te gaan.

Het zijn games die al eerder werden aangekondigd voor Apple Arcade, waardoor we al wel wisten dat ze er aan kwamen. Maar nu weet je dus wanneer je los kunt gaan en dat is ook wel zo fijn.

Nieuwe games op Apple Arcade

De eerste nieuwe game die we deze week op Apple Arcade mogen verwelkomen is Galaga Wars. De game geeft je de mogelijkheid om in een ruimtevaartuig plaats te nemen en van daaruit het vuur te openen op de vele vijanden die je tegenkomt. Destijds deed het een beetje denken aan een klassieker als Space Invaders. Je knalt constant op een lading insect-achtige vijanden. Onderweg is het mogelijk om een lading aan powerups op te pakken. Daardoor heb je de mogelijkheid om wat aanvallen te incasseren of de optie om nog meer te knallen. Het is echt zo’n typische game die je er makkelijk bij pakt en zonder probleem even een paar minuten speelt om hem daarna weer weg te leggen.

De tweede game van deze week op Apple Arcade is Kingdom Rush Frontiers TD. Het is de tweede game in de reeks en geldt nog altijd als één van de betere tower defense games die je op de iPhone kunt spelen. In de game moet je het land verdedigen tegen een invasie van verschillende vijanden. De ene keer krijg je daarbij te maken met draken, terwijl je de keer daar af moet rekenen met spookachtige wezens. Kortom, een game die heerlijk is om te spelen.

In de nabije toekomst

Daarnaast heeft Apple laten weten dat je binnenkort op Apple Arcade aan de slag kunt gaan met de games Dandara: Trials of Fear en Splitter Critters. Kortom, de aankomende tijd is er weer genoeg te doen.