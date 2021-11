Apple Arcade krijgt aanstaande vrijdag dé titel voor Transformers fans

Vanaf aanstaande vrijdag kunnen fans van Transformers, en alle andere abonnees, genieten van een nieuwe Apple Arcade titel. De dienst wordt voorzien van de game Transformers: Tactical Arena.

De game verschijnt exclusief op Apple Arcade en wordt gezien als een competitieve PvP (Player vs Player) kaartspel dat gericht is op strategie.

Transformers naar Apple Arcade

Vanaf vrijdag 5 november is Transformers: Tactical Arena te spelen op Apple Arcade. De game is ontwikkeld door Red Games Co. en richt zich dus op je strategische kwaliteiten. Uiteraard is het mogelijk om je kaartcollectie uit te breiden en je Transformers naar een hoger niveau te tillen door wedstrijden te winnen. Terwijl je omhoog klinkt op het scoreboard ontgrendel je nieuwe personages, nieuwe kaarten en leer je steeds meer verschillende strategieën.

Zoals je misschien van dit soort games gewend bent zul je ook hier te maken krijgen met verschillende uitdagingen. De één moet je binnen een dag voltooien waar je een ander bijvoorbeeld binnen een week moet zien te halen. Het spel kent in ieder geval veel verschillende aspecten en zal menig liefhebber voorzien van genot. Bekijk hieronder de trailer van het spel om een goede indruk te krijgen van wat je te wachten staat:

De gamedienst van Apple

Apple Arcade is een dienst waarmee je voor een vast bedrag per maand onbeperkt games kunt spelen. Voor €4,99 per maand krijg je toegang tot het aanbod dat inmiddels bestaat uit meer dan 200 heerlijke Arcade-titels. Hieronder vallen games als NBA 2K22 Arcade Edition, Star Wars: Castaways, Star Trek Legends en Fantasia. Daarbij zijn ook klassieke iOS games als Fruit Ninja, Jetpack Joyride en Crossy Road volledig opnieuw te ontdekken.

Apple Arcade wordt binnenkort ook voorzien van een heerlijke arcade-klassieker. Ben je benieuwd welke game het is? Lees dan zeker even het artikel dat Jelle er eerder over schreef!