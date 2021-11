Apple Arcade’s nieuwe titel: Pokémon Unite, maar dan met Disney

Pokémon Unite is een heerlijke free-to-play MOBA met een hoop opties voor in-app aankopen. Opties die het spel helaas minder succesvol maakt dan het had kunnen zijn. De kans dat Apple Arcade met zijn Disney-versie slaagt is wat dat betreft wel groot.

Met de nieuwe game Disney Melee Mania, die vanaf volgende maand te spelen is, kan Apple Arcade namelijk een einde maken aan de grootste frustratie van Pokémon Unite-spelers.

Pokémon Unite met Disney

Altijd al eens met iconische Disney- en Pixar-personages de strijd aan willen gaan met andere spelers? Of nooit aan het concept gedacht, maar nu wel enthousiast? Dan is de nieuwe game Disney Melee Mania, die vanaf december te spelen zal zijn op Apple Arcade, zonder twijfel iets voor jou! De komst van het spel werd door middel van onderstaande tweet, en bijbehorende video, aangekondigd.



Het idee van Disney Melee Mania is dat van een klassieke MOBA-game. Je moet met een team vol kampioenen het andere team vol kampioenen verslaan. Net zoals dat op dit moment werkt bij de gratis game Pokémon Unite. Alleen wordt dit spel helaas geteisterd door een hoop in-app aankopen, waardoor het voor de gemiddelde gamer onmogelijk is om de game volledig naar eigen hand te kunnen zetten. Althans voor de gemiddelde gamer die het spel gratis wil spelen, dan. Met Apple Arcade wordt dat probleem, voor een deel, opgelost. Naast een abonnement op de dienst heb je namelijk geen cent nodig om de boel eerlijk te houden. Wel zo lekker.

Je kunt dus met een gerust hart de strijd aangaan met personages als Mickey Mouse, Buzz Lightyear en Jasmine.

Meer Apple Arcade

Apple Arcade heeft de consument natuurlijk heel veel meer te bieden dan Disney Melee Mania alleen. De dienst beschikt over een groot aanbod dat inmiddels bestaat uit meer dan 200 verschillende titels. Games als Jetpack Joyride en Fruit Ninja kunnen weer opnieuw beleeft worden, waar je nieuwe titels als NBA 2K22 Arcade Edition en The Oregon Trail kunt ontdekken.

Apple Arcade is beschikbaar voor €4,99 per maand.