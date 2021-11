Apple App Store moet vanaf 9 december externe betaalopties toestaan

De rechter in de zaak Epic Games vs Apple besloot dat de App Store-eigenaar vanaf 9 december links naar externe betaalopties moet toestaan. Dit is een nieuwe ontwikkeling in de rechtszaak die de Fortnite-ontwikkelaar in 2020 aanspande tegen de iPhone-maker. Apple argumenteerde eerst tegen het besluit.

Het bedrijf uit Cupertino gaf aan meer tijd nodig te hebben voor het doorvoeren van de beleidsveranderingen die de rechter oplegde. Dit betreft natuurlijk het beleid dat voorkomt dat ontwikkelaars mogen linken naar alternatieve betaalmogelijkheden. Daardoor waren ze afhankelijk van het betaalsysteem van de App Store.

Apple moet haast maken

Mark Perry, de advocaat van Apple, zegt dat dit de eerste keer is dat het bedrijf externe links toestaat. “Het kost maanden om van alles uit te vogelen”, aldus Perry. De advocaat doelt dan op zaken als de techniek, maar ook zakelijke en economische aspecten. En zo zijn er volgens hem nog wat voorbeelden te noemen.

“Dit is een buitengewoon moeilijk proces”, vervolgt Perry. Er waren altijd beschermingen en richtlijnen waarmee de App Store-houder kinderen, ontwikkelaars, consumenten en Apple beschermde. Het nieuwe beleid heeft tijd nodig om geschreven, geïmplementeerd, uitgelegd en uitgevoerd te worden.”

Onveilig voor iedereen

Apple vindt het aanbieden van links onveilig voor gebruikers. Ontwikkelaars en kwaadwillenden kunnen zodoende gebruikers verwijzen naar malafide websites. “Als we deze veranderingen moeten doorvoeren, dan is dat een klap voor het platform. Ze beschadigen ontwikkelaars. Dat is een feit. Dit gaat gebeuren.”

De rechter moet er echter niets van hebben en ziet in dat Apple tijdrekt. “Dit kan gemakkelijk drie tot vijf jaar duren”, aldus de rechter. Perry’s repliek daarop is dat Apple wilde wachten totdat de rechtszaak voltooid is. De advocaat is er namelijk van overtuigd “dat we het hogere beroep gaan winnen”. Ook dat antwoord beviel de rechter niet, waardoor het bedrijf de veranderingen nu voor 9 december moet doorvoeren.

The Verge