Voor het eerst sinds 2015: Apple is de allergrootste in China

Wanneer het op de smartphonemarkt aankomt, dan is China zonder twijfel één van de belangrijkste. Voornamelijk door de enorme grootte. En Apple heeft daar nu weer het grootste marktaandeel te pakken.

De laatste keer dat Apple de grootste smartphoneverkoper in in China was, was alweer in 2015. Sinds die tijd waren het de Chinese merken als Huawei, Vivo en Oppo die het vooral goed deden. Maar met de komst van de iPhone 13 is het weer anders.

iPhone 13 succes in China voor Apple

Want met de lancering van de iPhone 13 heeft Apple sinds 2015 het grootste marktaandeel te pakken in China. Dat komt vooral omdat het nieuwe model op de Chinese markt voor een lagere prijs is gelanceerd dan de iPhone 12 en als gevolg daarvan is hij massaal gekocht. Maar dat is niet de enige reden. Het heeft ook te maken met Huawei, dat de afgelopen jaren behoorlijk is ingestort. Waar die partij eerst verantwoordelijk was voor de helft van de markt, daar heeft het nu nog maar een aandeel van 8 procent. Dat blijkt uit het onderzoek van Counterpoint, zoals je in de onderstaande afbeelding kunt zien.

Apple heeft nu dus het grootste marktaandeel. Met 22 procent zijn ze net iets groter dan Vivo. Die partij heeft een marktaandeel van 20 procent. Oppo is de nummer drie in China. Met 18 procent doen zij het niet slecht. En het marktaandeel van het bedrijf uit Cupertino had uiteindelijk nog groter kunnen zijn. Als er geen sprake was van tekorten, dan had het bedrijf meer exemplaren van de iPhone 13 Pro kunnen verkopen.

Markt groeit

Daarnaast is het een positief signaal dat vanuit China wordt gegeven. Door deze groei van de iPhone 13 zie je dat de Chinese consument steeds meer geneigd is om meer geld uit te geven voor een high-end smartphone. En daar profiteert Apple dus nu het meeste van. Wat dat betreft is het dan ook niet gek dat het bedrijf steeds meer stores opent.