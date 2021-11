Daar zijn we weer: ‘Apple werkt nog steeds aan AirPower’

Als we de meest recente geruchten mogen geloven werkt Apple nog altijd achter de schermen aan de illustere oplaadmat die we kennen als AirPower. Met de mat is het mogelijk meerdere producten van het bedrijf uit Cupertino tegelijkertijd op te laden. Maar of dat er ooit van gaat komen, dat is al maanden, zo niet jaren, de vraag.

We hebben er heel veel over gehoord: de AirPower. De oplaadmat gaat uit productie, het project wordt weer opnieuw opgestart of neemt een geheel andere wending; we zien het allemaal voorbijkomen. Nieuws en geruchten genoeg, maar tot op heden levert het nog steeds geen product op. Iets dat wel zou kunnen veranderen.

Brengt Apple de AirPower uit?

Het mooie aan de mat is niet per se dat je tot drie Apple-producten draadloos oplaadt. Het maakt ook niet uit waar je ze op de mat neerlegt. Mocht de AirPower daadwerkelijk verschijnen, dan hebben we daarmee meteen een zeer gebruiksvriendelijke oplader. Want als gebruiker hoef je eigenlijk nergens op te letten.

Hoe dan ook: in de nieuwste Power On-nieuwsbrief staat dat Apple nog altijd werkt aan een draadloze oplader die meerdere apparaten oplaadt. De apparaten kunnen, volgens betrouwbare journalist Mark Gurman, op een korte of lange afstand van stroom voorzien worden. Dergelijke oplaadtechnologie├źn bestaan nog niet, dus Apple kan hiermee de eerst op de markt zijn.

Nieuwe draadloze oplaadtechnologie

Het is wel zo dat fabrikanten van Android-smartphones en -opladers aan dergelijke draadloze oplaadtechnologie├źn werken, maar ook ook die hebben nog niets gelanceerd. Verder werkt Apple mogelijk aan omgekeerde opladen. Daardoor wordt het mogelijk je AirPods op te laden via de achterkant van je iPhone, bijvoorbeeld.

Mogelijk brengt Apple de nieuwe draadloze oplader uit als de AirPower en anders als een soort spirituele opvolger. Echter, de vraag is nu wanneer dit gaat gebeuren en of het bedrijf daadwerkelijk de naam in de mond durft te nemen na het fiasco van de oplaadmat. De tijd zal het leren.

Power On