App Tracking Transparency kost bedrijven bijna tien miljard dollar

Uit extern onderzoek blijkt dat social media-applicaties naar verluidt zo’n tien miljard dollar zijn misgelopen door App Tracking Transparency van Apple. De Financial Times meldt dat het om een bedrag van 9,85 miljard dollar gaat. Dat geld had naar bedrijven als Facebook, YouTube, Snapchat en Twitter gegaan. Zelf hebben de genoemde bedrijven hierover geen cijfers naar buiten gebracht.

Met de introductie van App Tracking Transparency kwam een lading van kritiek vanuit bedrijven die geld verdienen aan het vertonen van advertenties. Vooral Facebook (nu Meta) was het niet eens met de zet van Apple. Eind vorig jaar kocht het bedrijf daarom advertentieruimte in om er tegen te protesteren.

App Tracking Transparency heeft effect

Uit het onderzoek van de Financial Times blijkt dat Facebook naar verhouding de meest omzet inleverde. Snap, het bedrijf achter Snapchat, leverde percentueel gezien de meeste omzet in. De business van Snapchat is voornamelijk gekoppeld aan smartphones, wat niet gek is als smartphone-applicatie, natuurlijk.

In het verhaal van de Financial Times staat verder dat sommige partijen, die hard getroffen zijn, hun businessmodel opnieuw moeten opbouwen vanwege App Tracking Transparency. Het kost die bedrijven wellicht een jaar voor het ontwikkelen van nieuwe tools, frameworks en de benodigde infrastructuur.

Privacyfunctie van Apple kost bedrijven veel geld

De nieuwe privacyfunctie van Apple kost bedrijven dus veel geld, al lijkt Twitter er (nog?) geen last van te hebben. Het dwingt adverteerders en sociale platform naat alternatieve methoden te kijken voor het verdienen van geld. Het kan zijn dat de focus van die partijen meer op Android gaat liggen, bijvoorbeeld.

Met de optie App Tracking Transparency moeten gebruikers van Apple-apparaten bedrijven nadrukkelijk toestemming geven voor het volgen. Wanneer ze die toestemming niet verlenen, dan mag hun data niet gebruikt worden zoals voorheen altijd het geval was. Hier lees je meer over de privacyfunctie.

Financial Times