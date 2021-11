Dankzij Anker wordt ieder iPhone-hoesje een MagSafe-hoesje

Anker is een bedrijf dat inmiddels al een paar jaar succesvol accessoires maakt voor verschillende Apple-producten. Vaak krijg je voor een nette prijs een degelijk product. En nu komt het met een slimme oplossing voor een willekeurig iPhone-hoesje.

Want Anker brengt hun 310 Magnetic Ring uit. Deze zorgt er voor dat een oud iPhone-hoesje die er niet voor is gemaakt, zonder problemen gebruik kan maken van de mogelijkheid om via MagSafe opgeladen te worden. Dat is wel zo handig.

De MagSafe iPhone-hoesje oplossing van Anker

Het idee van de Anker 310 Magnetic Ring is redelijk simpel. Het is een magetische strip die je op de achterkant van je hoesje plakt. En door vervolgens een MagSafe-oplader er bij te pakken, kun je je iPhone draadloos opladen. Handig als je dus net een nieuw model hebt gescoord maar geen zin hebt om een heel erg duur hoesje te kopen die die mogelijkheid standaard heeft. In de Verenigde Staten gaat dit product straks voor tien dollar over de toonbank. Als je dan vervolgens een goedkoop hoesje van twee tientjes er bij haalt, dan heb je dus onder aan de streep een stuk goedkoper uit dan wanneer je een hoesje van Apple koopt.

De Anker 310 Magnetic Ring komt in een paar verschillende varianten, zodat hij gebruikt kan worden met de smartphones in de iPhone 12- en 13-serie. Ook is er een optie voor de mini-versies van die smartphones. Het enige waar je even moet letten, is dat je de ring op de juiste plek vastplakt. Daarvoor krijg je volgens het bedrijf een handleiding er bij die je stap voor stap op weg helpt, zodat je eigen geen foutje kan maken. Mocht je problemen hebben met je hoesje en over willen stappen op een ander model, dan zou het mogelijk zijn om de ring makkelijk er vanaf te halen en te hergebruiken.

Niet te dikke hoesjes

Wel is het handig dat je qua hoesje even oplet hoe dik hij is. Anker raadt aan dat zijn nieuwe product het beste werkt bij iPhone-hoesjes die maximaal twee millimeter dik zijn. Daarboven werkt hij niet meer zoals het zou moeten. Ook is het handig om hem op te laden wanneer het apparaat op een vlakke ondergrond ligt, zodat hij goed kan vastplakken.