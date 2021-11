AirTag-concurrent Tile heeft een nieuwe eigenaar: dit moet je weten

Fabrikant Tile heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf, dat vooral bekend is door zijn Bluetoothtrackers, heeft een waarde van 205 miljoen dollar en wordt overgenomen door Life360. Na de overname blijft de fabrikant, net als nu het geval is, zelfstandig opereren.

Daarnaast is het zo dat Tile binnen Life360 zijn eigen leiderschap en team behoudt. Chris Hulls, medeoprichter en CEO van Life360, zegt in het persbericht dat de overname helpt bij een specifiek doel. Life360 wil namelijk “het leidende platform worden voor het aanbieden van diensten met betrekking tot veiligheid en locatie”.

Tile overgenomen door Life360

“Life360 heeft een duidelijke missie: veiligheid simpeler maken, zodat gezinnen daar wat aan hebben. Met de overname van Tile kunnen we een compleet pakket aanbieden voor het vinden van mensen, huisdieren en waardevolle spullen. We zijn ontzettend blij dat we dit bedrijf verwelkomen in de Life360-familie.”

De CEO van Tile, CJ Prober, reageert ook op het nieuws van de overname. Dankzij die overname zijn beide bedrijven in staat “om wereldwijd leidende oplossingen te ontwikkelen voor gemoedsrust en veiligheid”. Prober voegt daaraan toe dat dit “een grote dag is voor ons, onze klanten en onze medewerkers”.

Concurrentie met AirTag

Tile heeft het rijk voor lange tijd alleen gehad. Er waren in de afgelopen paar jaar natuurlijk meer trackers te vinden, maar het bedrijf was lang heer en meester. Dit veranderde toen Apple de AirTag op de markt bracht. Deze ultra-wideband tracker wist het product naar een hoger niveau te tillen en was direct optie nummer één voor iPhone-gebruikers.

Sindsdien concurreren beide bedrijven met elkaar en daar is veel om te doen geweest. Zo claimt Tile dat Apple hen actief dwarsboomt als het gaat om geïntegreerde functionaliteiten binnen iOS, omdat Apple zijn eigen AirTag voorrang geeft. Ook strijdt het bedrijf actief mee met onder meer Spotify tegen betere App Store-regels.

PR Newswire