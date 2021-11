AirPods 3 en Beats Fit Pro: zo zien de oordopjes er van binnen uit

Oordoppen zijn kleine apparaten en daardoor lastig te repareren. Om te kijken of dit ook voor de AirPods 3 en Beats Fit Pro geldt besloten de mensen van iFixit ze uit elkaar te halen. Conclusie: deze oordopjes spannen de kroon. En dat is alles behalve positief.

Wanneer de redactie van de website zijn beroemde test doet, dan weet je dat er hier en daar grote geheimen om de hoek komen kijken. Apple’s eigen producten staan, mede dankzij deze test, al niet heel erg bekend om zijn toegankelijkheid op dit gebied. De nieuwe oordopjes zijn overigens een heel nieuw verhaal.

AirPods 3 en Beats Fit Pro ontleed

De bevindingen van de redactie zijn te zien in de onderstaande video. Daarin gaat iFixit in op de repareerbaarheid van de accessoires, door ze aan een volledige teardown te onderwerpen. Ook kijkt het naar specifieke hardware aan boord van de nieuwe AirPods. Zoals het onderdeel dat voor Spatial Audio-ondersteuning zorgt.

Over het algemeen zijn oordoppen lastig te repareren, omdat ze behoorlijk compact zijn. Maar dit wil niet zeggen dat zoiets altijd onmogelijk is. Het ligt er maar net aan hoe zo’n apparaat van binnenin opgebouwd is. Voor de AirPods 3 en Beats Fit Pro hebben we echter slecht nieuws: zelf repareren is haast geen optie.

Zelf je oordopjes fixen

Zelf je oordopjes fixen zit er dus niet in. Het is namelijk bijna onmogelijk de accu te vervangen, zo laat iFixit weten. Bovendien is het voor Jan met de pet (en ook de wat gevorderde techneuten onder ons) heel moeilijk om de oordoppen in elkaar te zetten, na een teardown. Dit geldt voor zowel de nieuwe AirPods als de nieuwe Beats.

Het gebeurt vaker dat iFixit lage scores uitdeelt aan Apple-producten. Die zijn namelijk vaker moeilijker te repareren. De AirPods 3 en de Beats Fit Pro krijgen om de bovenstaande redenen echter het cijfer nul mee. Dat is dus nul van de tien mogelijke punten. Heb je dus problemen, stuur ze dan maar lekker terug naar Apple.

YouTube