5 opladers waarmee jij jouw AirPods draadloos kunt opladen

De AirPods pro en de nieuwe AirPods 3 zijn natuurlijk heel interessante oortjes. Toch is er ook nog een ander handig iets: draadloos opladen. We laten jou 5 opladers zien waarmee je jouw favoriete oortjes kunt opladen.

Draadloos opladen is tegenwoordig niet meer weg te denken. Sinds de iPhone 11 hebben we natuurlijk magsafe waardoor het nog makkelijker is, maar daarvoor hadden we natuurlijk al de iPhone 8 (Plus) en X die je gewoon zonder kabel kon opladen. Het bleef bij Apple niet alleen bij telefoons, want het was ook al mogelijk met een speciale case voor de AirPods 2 en natuurlijk de AirPods Pro.

MagSafe-oplader

Laten we beginnen met een oplader die heel erg voor de hand ligt, maar toch wellicht vergeten wordt. Naast je iPhone kun je de AirPods ook gewoon opladen via MagSafe. Je laadt de case van de oortjes gewoon op als je ‘m erop legt. Lekker makkelijk dus. Het enige nadeel is dat de Pro met een maximum van 5W kan opladen, terwijl een MagSafe-oplader 15W aankan. De oplader kost in de Apple Store 45 euro, maar er zijn goedkopere opties voor wie goed zoekt.

Belkin Boost Charge Pro 3-in-1

Heb je naast de AirPods ook een iPhone en een Apple Watch dan kun je er natuurlijk kiezen om drie verschillende opladers te gebruiken. Het is echter handiger om alles in een keer op te laden met een speciale charger. Zo is alles weer op 100 procent als je wakker ’s ochtends wakker wordt. Er zijn verschillende daarvan op de markt. Eentje die de drie apparaten kan opladen is deze van Belkin. Met een prijs van 144 euro is die natuurlijk niet goedkoop, maar door de simpele oplossing is het zeker een aanrader.

The Life Style Goods

Wil je gewoon een simpele oplader zonder poespas voor je AirPods? Dan kun je kiezen voor The Life Style Goods. Met 10W laat hij makkelijk de 5W op van de AirPods. Het mooie is natuurlijk de prijs. Deze oplader haal je al in huis voor 14,95 euro.

Anker PowerCore Wirelss 10000 mAh

Er is nog een andere manier om je AirPods draadloos op te laden: wat te denken van een powerbank. Tegenwoordig hoeft dit niet meer met kabeltjes, want sommige powerbanks ondersteunen draadloos opladen. Zo ook die van het gerenomeerde merk Anker. Met 10.000 mAh kan je tevens lang vooruit. Je scoort ‘m voor 54,90 euro.

DutchOne Airpods

Draadloze Oplader

Goed, van dit merk hebben we nog nooit gehoord, maar stijlvol is deze oplader zeker wel. Je legt jouw AirPods er gewoon bovenop en dan kan het laden beginnen. Je haalt ‘m in huis voor 24,90 euro.