‘De 27-inch iMac krijgt begin volgend jaar een aardige upgrade’

We hebben net de nieuwe MacBook Pro ontvangen en nu is het alweer tijd voor de volgende geruchtenmachine. Deze keer draait het om een nieuwe versie van de 27-inch iMac, die waarschijnlijk een flinke upgrade krijgt.

De vorige keer dat de iMac voorzien werd van een upgrade, werd de 27-inch variant overgeslagen. Je had enkel de 24-inch versie die in mei van dit jaar werd uitgebracht en werd voorzien van de M1-chip. De 27-inch variant doet het nu nog met een Intel-based setup.

27-inch iMac is aan de beurt

Wat dat betreft is het logisch dat de 27-inch iMac aan de beurt is. En nu zijn er twee bekende lekkers van Apple-nieuws die het vuurtje aanwakker. Eerder had je al Ross Young, die stelt dat het nieuwe model wordt voorzien van een mini-LED display en dezelfde refresh rate krijgt als de nieuwste generatie MacBook Pro’s. En nu heb je nog de Twitteraar Dylan die een stapje verder gaat door te stellen dat dit de specificaties zijn.



iMac (Pro)

Volgens hem zou de nieuwe iMac dus voorzien worden van een M1 Pro of M1 Max chips. Hij verwacht alleen dat ze in het eerste half jaar van 2022 komen in plaats van het eerste kwartaal. Het zou dan ongeveer tegelijkertijd komen met de 2022 Worldwide Developers Conference.

Geen goedkoop ding

Uiteraard zal deze nieuwe 27-inch iMac een flinke prijskaart gaan krijgen. Het basismodel zou volgens Dylan minimaal 2.000 dollar gaan kosten en zou ook gebruik gaan maken van FaceID. Verder zou hij wellicht de naam Pro krijgen, om aan te duiden dat het een premium model is. Hij zou beginnen met 16 gigabyte aan geheugen en minimaal 512 gigabyte aan opslag.