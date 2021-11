De 27-inch iMac (2020) is 21% goedkoper dankzij Black Friday

De hele week houden we je bij One More Thing al op de hoogte van allerlei prettige Black Friday deals. De officiële dag is pas aanstaande vrijdag, maar sinds afgelopen vrijdag wordt er al aardig met korting gesmeten. Zo ook bij Amac waar je nu de 27-inch iMac (2020) voor een prettige prijs op de kop kan tikken.

De desktop is nu voor een aanzienlijk lagere prijs op de kop te tikken bij de Apple Premium Reseller. Wie dus al enige tijd twijfelt over de aanschaf van het apparaat kan nu misschien de knoop wel doorhakken.

27-inch iMac met dikke korting

De 27-inch iMac (2020) is een heerlijke desktop. Het specifieke model is voorzien van een groot 5K-retina beeldscherm met een resolutie van 5120 x 2880. Een heerlijke combinatie voor een ieder die het bewerken of kijken van content hoog op de wensenlijst heeft staan.

Voor die eerste taak is deze computer overigens meer dan geschikt. Zo beschikt de 27-inch iMac over een 3.3-GHz 6-core processor die, dankzij Turbo Boost, maximaal 4,8-GHz kan bieden. Verder beschikt het over een 512GB SSD, 8GB aan werkgeheugen en de Radeon Pro 5300 met 4GB GDDR6-geheugen.

Je kunt de 27-inch iMac uit 2020 dus met aardig wat korting op de kop tikken bij Amac. Op de website van de winkel staat dat hij voorheen €2299 kostte, maar in de Apple Store is het specifieke model voor €2249 te koop.

Dat maakt overigens niet heel veel uit, want je kunt de computer voor een flink lager bedrag op de kop tikken. Wie 27-inch iMac (2020) aan wil schaffen kan dit dankzij Black Friday doen voor de prijs van €1599. Een giga-korting, dus.

Black Friday bij One More Thing

Zoals gezegd is de Black Friday-gekte inmiddels al losgebarsten. Niet alleen bij webwinkels, maar ook bij One More Thing. We houden de komende week alle deals voor je in de gaten en zetten de beste op een rij.

Ben je benieuwd naar wat Black Friday allemaal te bieden heeft? Check dan zeker even de volgende pagina.