De 10 beste iOS-games waar je op dit moment volop van kunt genieten

De lantarenpalen schieten aan het eind van de middag aan, het weer is niets om over naar huis te schrijven en bij sommige mensen hangt de kerstverlichting al in de voortuin. Het mag duidelijk zijn dat de herfst, en daarmee het met-je-deken-op-de-bank-seizoen, weer begonnen is. Tja, dan kun je net zo goed vertoeven met een heerlijke iOS-game, toch?

De Apple App Store heeft een groot aanbod aan games die voor ieder wat wils biedt. Het is dus best te begrijpen als je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom zet Mark in dit artikel 10 iOS-games op een rij waarmee jij je zonder twijfel kunt vermaken.

Apple App Store: de 10 allerbeste iOS-games

Het maakt niet uit of je gek bent op voetbal, puzzelen of actie: de App Store heeft zonder twijfel een game die aan je verwachtingen kan voldoen. Naast het reguliere aanbod aan games is er ook nog Apple Arcade, waarmee je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot exclusieve games. Kortom: er is genoeg te spelen. Maar welke titels zijn nu echt de moeite waard? Ik zet ze voor je op een rij!

#1 Jetpack Joyride

Jetpack Joyride heeft een groot deel van mijn jeugd gemaakt en dankzij de nieuwe Plus-versie op Apple Arcade geniet ik er ook vandaag de dag nog volop van. Je kruipt in de huid van Barry die binnendringt in een laboratorium. Je jat een jetpack en moet jezelf een weg zien te banen door het hele lab. Hoelang dat avontuur precies gaat duren, dat ligt aan jou. Je komt onderweg namelijk allerlei obstakels tegen zoals bommen en zappers. Door een aantal missies uit te voeren is het mogelijk om jezelf naar een hoger niveau te tillen en o.a. van uiterlijk te veranderen. Genieten!

Jetpack Joyride is gratis te downloaden in de Apple App Store. Jetpack Joyride+ haal je binnen via Apple Arcade.

#2 Stardew Valley voor iOS

Stardew Valley is Ć©Ć©n van de leukste games voor iedereen die altijd al eens een boerderij had willen hebben. Of simpelweg voor mensen die zin hebben om zichzelf helemaal te verliezen in een iOS-game. In het spel kom je als nieuweling terecht in een dorp en krijg jij je eigen boerderij. Aan jou de taak om gewassen te kweken en de boerderij zo succesvol en mooi mogelijk te maken. Maar buiten je taken als boer om krijg je ook te maken met een aantal mysteries, doe je opdrachten en probeer jij je plekje te vinden in de maatschappij.

Stardew Valley kost ā‚¬4,99.

#3 Football Manager 2022 Mobile

Als het Nederlands elftal speelt bestaat ons land opeens uit 17 miljoen bondscoaches. Het zou dus best wel lekker zijn als iedereen het gewoon daadwerkelijk een keer voor het zeggen zou kunnen hebben. Met de iOS-game Football Manager 2022 MobileĀ zit dat gelukkig wel goed. De reeks is al jaren een succes op de PC en weet ook mensen op iOS en Android uitstekend te bedienen. Je kiest een team uit waar jij de volledige controle over hebt. Je bepaalt de strategie, scout spelers en zorgt ervoor dat het team op en top presteert. Kortom: jij doet er alles aan om je team zo succesvol mogelijk door de competitie te loodsen.

Football Manager 2022 MobileĀ is te koop voor ā‚¬9,99 in de App Store.

#4 Framed

FramedĀ is een voorbeeld van een iOS-game waarbij de visuele aspecten alleen al voor het succes zorgen. In het gehele spel wordt er geen woord gesproken, maar is het verhaal overduidelijk. Ik wil zeker niet te veel weggeven over het verhaal, dus laten we het erop houden dat je uit de handen van de wet moet blijven.

FramedĀ kost je ā‚¬3,99 in de App Store. Het is ook mogelijk om de game in een bundel te kopen. Voor ā‚¬6,99 haal je niet alleen deel 1, maar ook deel 2 in huis.

#5 Hearthstone voor iOS

HearthstoneĀ is zo’n game die me echt al jaren weet te pakken. Zo nu en dan keer ik weer terug naar het spel en kan ik wederom niet stoppen met spelen. Logisch, want het zit ook verdomd lekker in elkaar. Het spel van Activision Blizzard werd oorspronkelijk voor de PC uitgebracht, maar leent zich echt fantastisch voor iOS. Je bouwt je eigen deck met kaarten, speelt tegen tegenstanders en probeert jezelf steeds relevanter te maken. Verdien nieuwe kaarten, haal nieuwe niveau’s en ontwikkel je personages.

Hearthstone is gratis te spelen op iOS.

#6 Monument Valley II

Monument Valley is, net alsĀ Framed, een fantastisch spel op visueel gebied. Het eerste deel verscheen in 2014 op iOS en wist de wereld te veroveren. Het tweede deel, dat in 2017 verscheen, wist het op visueel gebied nog beter aan te pakken. Daarbij is het tweede deel ook voorzien van een pakkend verhaal die het oplossen van puzzels in een compleet nieuw daglicht zet.

Monument Valley IIĀ is voor ā‚¬4,99 te koop.

#7 The Oregon Trail voor iOS

The Oregon Trail is alleen te spelen voor mensen met Apple Arcade. Toch is het spel het vernoemen waard, want je zult merken dat je er heel veel uurtjes in gaat stoppen. In deze iOS-game moet je een loodzware tocht naar Oregon zien te voltooien. Je kiest je groep, verzamelt spullen en moet onderweg zien te overleven. Dat klinkt makkelijk, maar valt nog vies tegen. Het spel zorgt er namelijk voor dat de reis, net zoals hij vroeger in het echt was, alles behalve makkelijk wordt gemaakt. Van dodelijke ziektes tot aan gevaarlijke bendes: je komt ze allemaal tegen.

The Oregon Trail is via Apple Arcade te spelen op iOS!

#8 Crossy Road

Crossy Road: nog zo’n klassieker die je tijd in rap tempo op weet te slokken. Het concept is vrij simpel: je moet aan de overkant van de weg zien te komen zonder te sterven. In het dagelijkse leven is dat doel vrij makkelijk te halen, maar in Crossy RoadĀ kan het je nog wel eens moeilijk gemaakt gaan worden. Verzamel muntjes, ontwikkel jezelf en zet een record neer!

Crossy RoadĀ is gratis te spelen in de App Store. Er is overigens ook een Plus-versie beschikbaar via Apple Arcade.

#9 Among Us voor iOS

Among Us is een fantastisch spel voor de speurneuzen onder ons. Het spel, dat immens populair is, lijkt een beetje op een combinatie tussen Weerwolven en Wie is de Mol?. Alleen dan wel een stuk bloederiger. Je bevindt je met een zooi andere reizigers op een schip en moet ervoor zorgen dat allerlei taken worden uitgevoerd. Het enige probleem is dat Ć©Ć©n van de reizigers een moordenaar is en dat doel dus onmogelijk maakt. Aan jou te taak om, samen met de andere spelers, de moordenaar te ontmaskeren. Of ben jij stiekem de persoon die de boel aan het saboteren is?

Among UsĀ is gratis te spelen op iOS.

#10 Temple Run

10 jaar oud en nog steeds de moeite waard: Temple Run is, net als Jetpack Joyride, een heerlijke nostalgische titel. In 2011 verscheen het spel van Imangi Studios en het was een groot succes. In deze iOS-game, die je onder de categorieĀ Endless RunnersĀ kunt scharen, moet je als een echte Indiana Jones zien te overleven. Je rent weg van allerlei gevaren die de jungle te bieden heeft. Van lastige boobytraps tot aan een demonische aap: je krijgt te maken met heel veel problemen. Een heerlijk spelletje waarmee je de gedachten makkelijk op nul kunt zetten.

Temple RunĀ is gratis te spelen op iOS.