Waarom Apple de nieuwe MacBook Pro van een notch heeft voorzien

Het was een van de meest opvallende zaken aan de nieuwe Macbook Pro: de notch. Dit is waarom Apple voor die oplossing kiest.

Een notch bij Apple is natuurlijk niet nieuw. We kennen de beroemde boevenrand al van de verschillende iPhones. Nu zit deze ook op de 14 en 16 inch Macbook Pro. Maar wat is het doel van deze nieuwe bovenkant?

De Macbook Pro heeft een notch

Waarom er een notch op de iPhone zit, weten we inmiddels. Deze is bedoeld voor de techniek van Face ID erachter. Bij de iPhone 13 zit deze er nog steeds, maar daar is die wel kleiner geworden. Het gerucht is dat de iPhone 14 deze helemaal niet meer heeft. Maar goed, dat zijn telefoons en natuurlijk geen Macbook. De vraag is waarom Apple deze notch nu naar de Macbook Pro heeft gebracht. Het is een controversiële beslissing en veel Apple-consumenten lijken er niet echt op te wachten.

De grote reden voor Apple om een notch toe te voegen aan de Macbook Pro is om meer schermruimte te creëren. Zo kan men hetzelfde formaat van de Macbook gebruiken, maar is er wel meer scherm. Kate Bergeron, Apple’s vicepresident Product Desgin legde uit dat de nieuwe bezel rond de notch nu 3,5 millimeter is, waarmee deze 60 procent dunner is dan de vorige generatie Macbook Pro. Door de nieuwe notch plaatst Apple ook de menubalk omhoog. Zo zie je icoontjes als die van Wi-Fi en het Control Center nu aan de bovenkant in plaats van aan de onderkant zoals je misschien van de oude modellen nog herkent.

Geen Face ID

Wat wel goed is om te weten, is dat de notch op de Macbook Pro niets te maken heeft met Face ID. Je kunt jouw aparaat dan ook niet ontgrendelen met je gezicht. Om dit toch spimpel te doen zit er een Touch ID sensor op de power button. Iets wat je wellicht ook kent van verschillende iPads. Desondanks is de camera in de nieuwe Macbook Pro wel beter dan die van vorige modellen. Deze is nu 1080p in plaats van 780p.

Het grotere scherm heeft ook nog een ander voordeel. Apple kan nu gaan voor nog meer pixels. De Macbook Pro 14 inch heeft nu 5,9 miljoen pixels en de 16 inch-versie 7,7 miljoen. De grote vraag is echter hoe de verschillende apps omgaan met de notch. Deze zullen zich moeten aanpassen om de volle capaciteit te kunnen benutten.