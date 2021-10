Veelbesproken macOS Monterey feature verschijnt later deze herfst

macOS Monterey beschikt over een hoop prettige toevoegingen en functionaliteiten, maar er is er eentje die de show weet te stelen. Dankzij Universal Control is het mogelijk om een MacBook, iMac en iPad tegelijkertijd te bedienen met een Magic Mouse, Trackpad of Magic Keyboard.

De komst van de feature is ontzettend fijn, want hierdoor werken al je Apple-apparaten nog beter dan ze al deden. Alleen lijkt Apple geen haast te hebben met de uitrol van de feature. Waar hij in iPadOS 15 al ontbrak, lijkt ook macOS Monterey niet direct voorzien te worden.

Universal Control laat op zich wachten

Het is geen verassing dat Universal Control op zich laat wachten. Nadat de feature ontbrak bij de uitrol van iPadOS 15, kom de functionaliteit ook niet direct naar macOS Monterey. Dat maakt Apple vandaag duidelijk door de feature-pagina van het besturingssysteem bij te werken.

Zoals gezegd is het mogelijk om met Universal Control meerdere apparaten met één muis of trackpad te bedienen. Erg handig wanneer je dus tijdens het werken even snel iets op de iPad of MacBook moet checken. Daarbij wordt het ook makkelijker om een set-up te maken waarbij je drie apparaten/beeldschermen gebruikt.

Wanneer de functionaliteit precies verschijnt is niet bekend, maar volgens Apple zal het later deze herfst zijn. Consumenten die enthousiast zijn moeten dus nog even geduld hebben.

macOS Monterey komt eraan

Uiteraard heeft macOS Monterey meer te bieden dan Universal Control en dat kunnen consumenten binnenkort uitproberen. Het nieuwe besturingssysteem voor de Mac heeft even op zich laten wachten, maar gaat volgende week dan toch eindelijk zijn opwachting maken. Na het Unleashed-evenement, waar Apple o.a. een nieuwe MacBook Pro liet zien, maakte het bedrijf bekend dat macOS Monterey vanaf 25 oktober beschikbaar is.

Meer weten over de presentatie van Apple en alle producten die zijn aangekondigd? Check dan zeker even het overzicht dat ik er over schreef via de bovenstaande link!