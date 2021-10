Apple TV voorzien van tvOS 15.1: dit wil je erover weten

Apple heeft een gloednieuwe update uitgebracht voor de Apple TV. Het gaat om tvOS 15.1 dat al enige tijd in beta was. De update sluit perfect aan op iOS 15.1 en iPadOS 15.1.

De update staat voornamelijk in het teken van SharePlay. Dit is een functionaliteit die eerder uitgesteld werd, maar nu dus gereed is voor lancering. Met SharePlay is het mogelijk samen naar dezelfde content te kijken op Apple TV, iPhone en iPad. Als iemand pauzeert, dan wordt de content overal gepauzeerd.

Download de update voor Apple TV

Daarnaast bevat de update allerlei prestatieverbeteringen en foutoplossingen onder de motorkap. Daar merk je als gebruiker dus niet direct wat van. Maar wellicht is het zo dat de ervaring toch een beetje beter aanvoelt. Los van de eerdergenoemde SharePlay-functie zijn er geen grote, nieuwe toevoegingen dit keer.

De update arriveert nu elk moment op je Apple TV, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Als het goed is laat de mediaspeler vanzelf weten wanneer er een update beschikbaar is. Is dat het geval, dan download en installeer je tvOS 15.1 dus moeiteloos. Is dat niet het geval, dan dien je de update handmatig te initiëren.

tvOS 15.1 handmatig downloaden

Het handmatig downloaden van tvOS 15.1 is gelukkig zo gebeurd. Je gaat daarvoor naar Instellingen > Systeem > Software-updates. Dit is de plek waar de populaire mediaspeler controleert of er al updates zijn. Is dat het geval, dan gaat het systeem meteen aan de slag. Is dat niet het geval, dan moet je dus nog even wachten.

Wanneer je de update gewoon kon downloaden en installeren, dan dien je de Apple TV even opnieuw op te starten. Geef het systeem even de tijd. Op het moment dat de mediaspeler weer aangaat, dan weet je dat de update correct uitgevoerd is. Daarna kun je aan de slag met de nieuwe functie SharePlay.

