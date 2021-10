Tim Cook: ‘Apple TV+ heeft zich bewezen tegenover de fans’

Apple TV+ bestaat nu bij twee jaar. Volgens Apple-baas Tim Cook hoeft de streamingdienst zich niet meer te bewijzen. Dat heeft het al gedaan.

Apple TV+ zag voor het eerst het levenslicht op 1 november 2019. Voor Tim Cook is het nu een ideaal moment om terug te blikken en vooruit te kijken naar de streamingdienst. Of zoals Tim Cook zelf al concludeert: “Apple TV+ heeft zichzelf al bewezen tegenover de fans overal op de wereld.”

Tim Cook over Apple TV+

Tim Cook deed deze uitspraak tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Tijdens dat gesprek kwam ook Apple TV+ aan bod. Tijdens zijn praatje wilde hij ook de makers in het zonnetje zetten. Hij feliciteerde dan ook de acteurs, schrijvers, storytellers, producers en alle anderen die volgens hem het succes hebben mogelijk gemaakt. Ook noemde Cook natuurlijk Ted Lasso. De komedieserie is de grote succesformule voor het bedrijf. De 11 Emmy Awards zijn dan ook een hoogtepunt voor de streamingdienst.

Toch was Cook niet helemaal open over Apple TV+. Zo liet hij niets los over het aantal abonnees of bijvoorbeeld de kosten en opbrengsten van de dienst. Toch zijn er anderen die de cijfers proberen uit te rekenen. De streamingdienst zou ergens tussen de 20 en 40 miljoen abonnees hebben.

Een nieuwe periode voor de streamingdienst

In het tweede jaar is een nieuwe periode voor Apple TV+ aangebroken. Eerst kregen mensen met een Apple-apparaat de streamingdienst er gratis bij. Tegenwoordig moet er echter betaald worden voor de streamingdienst. Om abonnees te behouden of te interesseren moet het dus interessante titels kunnen bieden. Het succes van Ted Lasso is daarom zeer welkom voor het bedrijf.

De komende tijd moeten er nog veel meer nieuwe series en films het levenslicht zien. Daarvoor heeft Apple TV+ veel first-look-deals gesloten met bekende namen uit Hollywood. Ook zijn er recent een aantal grote titels uitgekomen waar Apple veel geld in heeft geïnvesteerd.