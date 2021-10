Ted Lasso-producent sluit komst vierde seizoen toch niet uit

Ted Lasso is de populairste serie op Apple TV+. Toch is er altijd alleen gesproken over drie seizoenen. Er lijkt mogelijk ook een vierde komen.

Ted Lasso wist dit jaar flink wat Emmy Awards te winnen. Het was voor Apple een bevestiging dat het bedrijf goed bezig is met Apple TV+ nog beter te maken. Toch hangen de nodige vraagtekens boven de komedieserie. Zo is er lang door de makers van Ted Lasso gesuggereerd dat er maximaal drie seizoenen van de serie zouden komen. Er lijkt echter nu verandering in te zijn. Nu sluit een van de schrijvers een vierde seizoen niet meer uit.

Een vierde seizoen van Ted Lasso?

Het tweede seizoen van Ted Lasso komt langzaam tot het einde. Vanaf vandaag kun je de laatste aflevering van het seizoen zijn. Gelukkig weten we dat er volgend jaar gewoon een derde seizoen van de serie komt. Een vierde is nog steeds de vraag, maar er is nu toch een opening.

Ted Lasso-schrijver, producer en showrunner Bill Lawrence heeft een interview aan het Amerikaanse deadline gegeven. In eerdere interviews gaf hij altijd aan dat er waarschijnlijk maximaal drie seizoenen zouden komen. Mede omdat hoofdrolspeler en bedenker Jason Sudeikis het niet zou zien zitten om veel te reizen, aangezien een deel van de opnames plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Nu lijkt de deur toch wat verder open te staan bij Lawrence.

“Ik zal waarschijnlijk zeggen dat als Ted Lasso doorgaat, het verhaal een begin, middendeel en einde heeft voor drie seizoenen. Dan moet het verhaal wel gaan afwijken”, vertelt hij aan Deadline.

Mogelijk moet er dan een nieuwe verhaallijn komen, om alsnog tot een vierde of zelfs meer seizoenen te maken. Gezien Ted Lasso over een voetbaltrainer gaat, kan het dus zomaar zijn dat Ted Lasso transfereert, of het zelfs gaat proberen in een andere sport. Er lijken in ieder geval genoeg manieren om er omheen te schrijven. Het verhaal moet echter wel interessant blijven voor de kijker.

Wachten op seizoen 3

Goed, dat is allemaal gespeculeer voor de toekomst. Eerst moet het derde seizoen nog überhaupt worden opgenomen en uitgezonden. Gezien de afgelopen jaren lijkt het meest logische dat het derde deel ergens in augustus 2022 wordt gelanceerd, maar dat is natuurlijk nog maar afwachten. “We proberen altijd om er een jaar tussen te laten, dus we hopen terug te zijn in augustus.,” vertelt Lawrence.