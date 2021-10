Ted Lasso: dit zijn de vijf beste vloeken en acties van Roy Kent

Roy Kent is een van de populairste personages in Ted Lasso. Vooral zijn gevloek tovert een lach op het gezicht. Maar wat zijn nou zijn beste uitspraken?

Ted Lasso wist veel Emmy’s te winnen. Het was een enorme opsteker voor Apple TV+ dat flink investeert in haar streamingdienst. De serie zit geweldig in elkaar en is goed geschreven. Je voelt dan ook echt mee met de verschillende personages in de serie.

Ted Lasso en Roy Kent

Een van de personages die het meest geliefd is, is Roy Kent. Roy is aanvoerder van het team dat onder leiding staat van Ted Lasso en neemt geen blad voor de mond. Toch is het voor hem niet altijd even simpel om zijn gevoelens te uiten. Desondanks laat hij vaak zat zijn zachte kant zien als hij op zijn nichtje past. Zijn uitspraken zijn dan ook grappig en ontroerend tegelijkertijd. Voor ons een reden om er vijf op een rij te zetten.

Kinderen in elkaar slaan

Alleen bij een serie als Ted Lasso kun je een kerstspecial midden in de zomer uitzenden. Een van de meest opmerkelijke momenten dat zijn nichtje Phoebe nogal uit haar mond stonk. Een van de jongens uit de klas zei dat haar adem ontzettend ranzig was. Daarop reageerde Roy natuurlijk: “Where does Bernard live?” Keeley antwoordde: “Roy, we are not going to beat up a Little Kid.” Waarop Roy zegt “Waarom niet?” De reactie als Roy het zelf ruikt is ook onvergetelijk.

Niet Ted Lasso maar Roy Kent

Niet alleen Ted Lasso is coach, maar Roy zelf ook. Hij traint het team van zijn nichtje. Daarin is hij overigens erg fanatiek. Hij is tegen de meisjes net zoals zijn teamgenoot. Als zijn team dan ook verliest is hij niet te genieten en gaat hij uit zijn dak. Zo zegt hij na een verloren wedstrijd: “We Lost. Would have been closer but one of the goals got disallowed because apparently nine years old aren’t allowed to do headers yet.”

Hey Siri

Roy is vaak, maar niet altijd lomp. In seizoen twee van Ted Lasso stond de relatie russen Roy en Keeley wat onder druk door niet al te goede communicatie. Roy weet het op een indrukwekkende manier goed te maken door middel van een bad, kaarsen en bloemblaadjes. Het meest bijzondere was echter zijn playlast. Die speelde hij af op een wijze zoals het alleen op Apple TV+ kan. “Hey Siri, play the roy is sorry for not understanding Keeley playlist.” Deze scène is tevens een tip voor elke man die wel eens ruzie met zijn vriendin heeft.

Een ware levensles

Maar de uitspraken van Roy in Ted Lasso zijn niet alleen maar grappig. Soms zit er ook een goede les in voor iedereen. Zo ook bij clubeigenaar Rebecca. Zij datet iemand en gaat samen met Roy en zijn vriendin Keeley op dubbeldate. Aan het einde van de avond vraagt hij aan haar hoe haar date was. Zij antwoordt daarop: “Fine.” Vervolgens komt Roy met een levensles. “You deserve someone who makes you feel like you’ve been struck by fucking lightning. Don’t you date settle for fine.” Een prima waarheid waar we ons allemaal in kunnen vinden.

Yoga

Om een beetje tot zichzelf te komen heeft Roy een bijzondere hobby. Samen met een aantal vrouwen van middelbare leeftijd volgt hij een yogaklas. Daarnaast vindt hij heer heerlijk om met de vrouwen slechte realityseries te kijken zien we in Ted Lasso. Over zijn vrijetijdsbesteding zegt hij zelf het volgende: “I do yoga with a group of women in thei sixties. They’ve no idea who I am. It’s twice a week and it’s really good for my core.”