De opvallende wijze waarop Steve Jobs een punt bewees tegen media

Na de introductie van de eerste iPhone waren er aardig wat journalisten die hun vraagtekens zette bij de duurzaamheid van een dergelijke telefoon. Steve Jobs, destijds nog CEO van het bedrijf, had een bijzondere manier om daar een antwoord op te geven.

Het is één van de verhalen die de laatste tijd gedeeld worden over de tijd dat Jobs aan het roer stond bij Apple. Dat is niet voor niets, want morgen is het alweer tien jaar geleden dat de Apple-oprichter overleed.

Een bijzondere ontmoeting met Steve Jobs

Verschillende persoonlijkheden uit de media delen bijzondere verhalen over ontmoetingen met Steve Jobs. Zo laat CNET’s Roger Cheng weten in zijn tijd bij The Wall Street Journal een bijzonder voorproefje te hebben gehad van de allereerste iPhone. Net na de aankondiging van de eerste smartphone kwam Jobs naar het hoofdkantoor om een prototype te laten zien. Niet alleen aan Cheng, maar ook aan een handjevol andere journalisten.

Eén van die andere journalisten vroeg aan Steve Jobs in hoeverre de iPhone bestendigd was tegen een stootje. Een vraag waar de Apple-oprichter een bijzonder antwoord op had. Zonder er bij na te denken gooide Jobs de iPhone in de lucht en liet hij deze op de grond vallen. Een actie die de smartphone overleefde, maar waar menig journalist het nog lange tijd over gehad heeft.

“Alles om indruk te maken”

Volgens Roger Cheng is dat precies datgeen wat Steve Jobs zo bijzonder maakte. “Het laat zien dat Jobs echt alles overhad om in druk te maken. Bedenk je eens hoe distratieus het was geweest als die iPhone het, voor de neus van al die journaliste, volledig had begeven.” Dat was dan ook precies hoe Jobs bekend stond: als een echte showman.

