Steve Jobs wilde macOS naar de computers van Dell brengen

Dell-CEO Michael Dell vertelt over de tijd dat Steve Jobs aan hem voorstelde het macOS-systeem op pc’s te kunnen gebruiken middels een licentieovereenkomst. Had dit daadwerkelijk gebeurd destijds, dan had het landschap van computers en laptops er nu heel anders uitgezien. Het begon met een gesprek over een ander besturingssysteem van Jobs.

Steve Jobs vroeg destijds aan de Dell-CEO of hij het NeXT-besturingssysteem op zijn pc’s met Intel-processors wilde installeren. Dat was het systeem waar hij aan werkte toen hij niet meer werkzaam was bij Apple. Jobs claimde dat de software veel beter was dan Windows. Dell reageerde daarop met het antwoord dat “dit nooit gaat gebeuren”. Want: “er zijn geen applicaties voor en er is geen interesse vanuit klanten”.

Steve Jobs wilde macOS licentiëren

Het is geen geheim dat Steve Jobs later terugkeerde bij Apple. Toen deed de man nog een poging met Dell in zee te gaan, dit keer door het macOS aan te bieden. Het argument: dan hadden mensen wat te kiezen. “Consumenten kunnen dan kiezen tussen Windows of het macOS wanneer ze een computer kopen.”

Destijds dacht Dell dat dit wél een goed idee was. Het bedrijf wilde Apple een licentievergoeding betalen voor elke pc die verscheept werd met macOS. Echter, Jobs was toen bang dat die deal ten koste zou gaan van zijn Mac-verkopen. Pc’s waren destijds flink goedkoper dan Macs, dus stelde Steve Jobs wat anders voor.

Elke pc met macOS

In plaats daarvan wilde hij dat Dell standaard het macOS op elke pc zou installeren. Ging Dell hiermee akkoord, dan had die deal miljoenen gekost. Want dan betaalde het niet alleen voor alle keren waarop klanten wel het macOS gebruikten, maar ook wanneer dat niet het geval was. Denk dan bijvoorbeeld aan grote bedrijven die toentertijd veel pc’s tegelijkertijd kochten van Dell.

Bovendien had de markt voor pc’s er heel anders uit kunnen zien. Echter, Steve Jobs besloot uiteindelijk het besturingssysteem exclusief voor Macs te houden. Had Apple het systeem ook bij andere fabrikanten aangeboden, dan had Dell mogelijk wel op een aanbod ingegaan vanuit Cupertino.

CNET