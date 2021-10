Apple herdenkt overleden Steve Jobs met ontroerende film en meer

Het is vandaag exact tien jaar geleden dat Apple-oprichter Steve Jobs is overleden. Een moment voor het bedrijf om stil te staan bij alles wat hij gedaan heeft. Iets dat het dan ook op indrukwekkende wijze doet.

Op de Amerikaanse website van Apple wordt de oprichter en oud CEO van het bedrijf geëerd. Niet alleen door middel van een korte film, maar ook door een statement van de familie Jobs.

Steve Jobs tien jaar geleden overleden

Steven Paul Jobs, geboren in San Francisco, deed op 24 februari 1955 voor het eerst zijn ogen open. Zoon van een onderwijsassistent en een student aan de universiteit van Wisconsin, die uiteindelijk besloten hun baby af te staan aan adoptie. Iets dat ertoe leidde dat de familie Jobs, die de baby de naam Steven Paul gaven, hem met open armen konden ontvangen. Dat die baby uiteindelijk aan het roer zou staan van de grootste techbedrijven ter wereld had niemand destijds kunnen bedenken.

Samen met Steve Wozniak en Ronald Wayne richtte Steve Jobs Apple Computer op. Het bedrijf werd wereldwijd bekend door de introductie van de Macintosh en zou later internationaal succes boeken door de introductie van de iPod, iPhone en de iPad. Apple verdient anno 2021 meer geld dan ooit tevoren, maar helaas is dat iets wat Jobs zelf niet meer meemaakt.

In 2004 onderging de CEO een operatie waarbij een tumor in zijn alvleesklier werd verwijderd. Een ingreep die zijn gezondheid de jaren daarna in zijn greep hield. Zeker vanaf 2008 ging het op en af met zijn gezondheid en besloot hij in januari 2011 Tim Cook zelfs tijdelijk de leiding over Apple te geven. In augustus van dat jaar werd de beslissing definitief en twee maanden later moest de wereld afscheid nemen van Jobs.

Een mooi moment om hem te eren

Om de bijzondere man te eren staat de Amerikaanse website van Apple vandaag volledig in het teken van Steve Jobs. Naast een mooi statement van zijn gezin is er ook een bijna drie minuut durende video te zien.

Via deze link is het mogelijk om zelf even een kijkje te nemen bij de ontroerende herdenking.