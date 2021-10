Speciaal prototype Apple VideoPad onder de hamer

Een zeldzaam en bijzonder prototype van de Apple VideoPad 2 wordt geveild. Deze moet tussen de 8.000 en 12.000 opbrengen.

Niet alle Apple-producten halen uiteindelijk de winkel. Voorafgaand maakt het bedrijf eerst prototypes om te kijken of een apparaat of gadget echt een toevoeging is. Dat gebeurde ook met The VideoPad 2. Een gadget dat uiteindelijk nooit het levenslicht zag.

Apple werkte aan de VideoPad

In de jaren ’90 was Apple flink bezig met de ontwikkeling van een VideoPad. Versie 1 en 3 zijn al eens aan het publiek vertoond, maar bij de 2 was dit niet het geval. Nu zien we ‘m eindelijk tijdens een veiling. Apple wilde het apparaat ontwikkelen na de Newton Message Pad, maar uiteindelijk kwamen deze net zoals Newton OS nooit op de markt. Deze werden gecanceld toen Steve Jobs in 1997 terugkwam bij Apple. Jobs vond dat de technologie niet goed genoeg was voor de klanten.

De Videopad was gemaakt naar schetsen van voormalig Apple-CEO John Sculley. Het design werd echter nooit openbaar gemaakt. Toch zien we in het apparaat iets wat lijkt op een voorloper van een tablet. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat Sculley zijn tijd ver vooruit was.

Nog veel meer bijzondere items op de veiling

Zoals gezegd moet de VideoPad 2 tussen de 8.000 en 12.000 dollar opbrengen, maar dat zijn voorzichtige schattingen. Op de veiling waar dit prototype wordt aangeboden zijn nog meer interessante items te vinden die veel moeten opbrengen. Zo wordt ook de Apple II Personal Computer en andere prototypes aangeboden van de Macintosh, EMate 300 en een eerste generatie iPad. Ook zijn er stukken die niets te maken hebben met Apple.

Een van de topstukken op de veiling is een handgeschreven brief van Steve Jobs naar zijn beste vriend uit zijn kindertijd. Deze heeft een geschatte opbrengst van tussen de 200.000 en 300.000 dollar. Wil je zelf meebieden? De veiling is op 3 november bij veilinghuis Bonhams in Los Angeles.